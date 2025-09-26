قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة
الأوقاف تفتتح 10 مساجد اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
استعدادات مكثفة لصرف معاشات شهر أكتوبر 2025
للأجانب أبناء الأم المصربة.. طريق اكتساب الجنسية
مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تنتهك معاهدة جنيف بتهجير الفلسطينيين
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي
القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
عبد العزيز جمال

يهتم البعض بالبحث عن أسعار البنزين اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، حيث أعلنت الحكومة تثبيت الأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل دون أي تعديل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، حيث تم إلغاء لجنة التسعير التلقائي للموالد البترولية في يوليو الماضي.

أسعار الوقود

وحول سؤال متعلق بتسعير الوقود، أوضح رئيس الوزراء خلال لقائه مع عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية، أن هناك خطوات واضحة جدا في خطة الإصلاح التي تم وضعها، وأضاف أن الزيادة المقررة التي تعهدنا انها لن تتم قبل 6 أشهر، والمتوقعة في أكتوبر القادم، فاذا استمرت المعدلات فيما يتعلق بالأسعار، فمن الوارد ان تكون هذه الزيادة هي الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية، مؤكدا انه بعد هذه الزيادة سيظل هناك دعم لسعر السولار.

قرار الحكومة وتأجيل اجتماع لجنة التسعير

أوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي كان مقررًا عقد اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، تم تأجيلها لمدة 3 أشهر إضافية. 

وبذلك يستمر العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل 2025 حتى أكتوبر، بما يضمن استقرار أسعار البنزين اليوم وعدم تحميل المواطنين أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة.

أسعار البنزين اليوم في مصر

وفق القرار الحكومي، تواصل محطات الوقود في جميع المحافظات بيع البنزين بالأسعار المعتمدة دون تغيير، والتي جاءت على النحو التالي:

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

هذه المستويات من أسعار البنزين اليوم تؤكد التزام الحكومة بآلية التثبيت المرحلي لحماية المستهلك في مواجهة أي اضطرابات خارجية.

أسعار السولار والغاز والمازوت

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

الرقابة على محطات الوقود

شددت الحكومة على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تفرض رقابة مكثفة على جميع محطات الوقود، لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة، والتعامل بحسم مع أي مخالفات أو محاولات استغلال للمستهلكين. 

وأكدت أن الالتزام بأسعار البنزين اليوم ومختلف أنواع المحروقات يعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في أكتوبر 2025، وفق آلية الاجتماعات المعتمدة التي تُعقد كل ثلاثة أشهر في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر. 

وسيكون الاجتماع المقبل حاسمًا لمراجعة أسعار البنزين اليوم ومستويات باقي المحروقات بناءً على تطورات السوق العالمي.

العوامل المؤثرة في قرار التسعير

تعتمد اللجنة في تحديد أسعار البنزين اليوم على ثلاثة محاور رئيسية:

  • متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
  • تكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر.
  • أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.
أسعار البنزين أسعار البنزين اليوم أسعار الوقود أسعار البنزين اليوم في مصر سعر لتر البنزين 95 سعر لتر البنزين 92 سعر لتر البنزين 80 أسعار السولار والغاز والمازوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

جواز سفر

من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد