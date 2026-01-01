زاخاروفا تصف الهجوم على فندق ومقهى مقاطعة خيرسون بـ كراهية النيونازية

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هجوم القوات الأوكرانية على الفندق والمقهى في مقاطعة خيرسون بـ"كراهية النيونازية" و"التجريد من الإنسانية".

وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية لها: نحن نلوم جميع من يمول "الأوغاد الإرهابيين" في أوكرانيا.



وأضافت زاخاروفا: يجب أن تصل إلى طاولات قادة الغرب تقارير توضح كيف تم إنفاق مليارات دافعي الضرائب لديهم على قتل المدنيين في خيرسون.

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، صباح اليوم الخميس، مقتل أكثر من 20 شخصًا إثر هجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام طائرات مسيّرة على فندق ومقهى في المقاطعة.

وعبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي قال سالدو :"وفقًا للبيانات الأولية، أصيب أكثر من 50 شخصًا، وقتل 24 شخصًا. الأرقام قيد التحديث. العديد احترقوا أحياءً. قُتل طفل".

ولاحقا ، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية استهداف 3 منشآت نفطية روسية.

كما أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية 106 مسيرات روسية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد.

وقال الجيش الأوكراني في بيان له أن 22 مسيرة روسية تمكنت من استهداف 15 موقعا أوكرانيا.