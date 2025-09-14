قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها
صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو
سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد
مش هسيب حقي .. محمد رمضان يوجّه رسالة ساخرة لـ «كاردي بي» | صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
تحرك شاحنات القافلة 36 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
نحن جاهزون.. الجيش الصيني يوجّه تحذيرًا مباشرًا للفلبين وسط دوريات بحرية روتينية
ريهام سعيد تكشف موقفها الثابت من قضية «كروان مشاكل»: لن أتنازل عن كرامتي ..وهصلي استخارة
كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح
الكل يحترم قراره | مجدي عبدالغني: «الخطيب» أسطورة الأهلي ومفيش منصب أهم من صحته
منح الفرص للكوادر الشابة| جمال عبدالحميد يعلّق على اعتذار «الخطيب» عن رئاسة الأهلي
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين اليوم الأحد  في مصر  ، حيث تشهد أسعار المحروقات استقرارًا واضحًا وتشمل البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات.

وكانت الحكومة قررت ثبيت الأسعار حتى شهر أكتوبر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التقلبات العالمية بأسواق الطاقة.

أسعار البنزين اليوم 14/9/2025

أكدت رئاسة الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، إلا أنه تم تأجيله 3 أشهر إضافية ليستمر العمل بالأسعار المعلنة في أبريل 2025 حتى أكتوبر، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المواطن من أي زيادات جديدة محتملة.

أسعار البنزين اليوم

تواصل محطات الوقود بجميع المحافظات العمل بالأسعار المعتمدة دون أي تغيير، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

لم تشهد باقي أنواع المحروقات أي تغيير، حيث تواصل الأسعار استقرارها على النحو التالي:

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

الرقابة على محطات الوقود

شددت الحكومة على أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات تواصل فرض رقابة صارمة على محطات الوقود، لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو محاولات استغلال قد تضر بالمستهلكين.

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، وفق آلية اجتماعاتها الدورية التي تعقد كل ثلاثة أشهر في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، لمراجعة الأسعار على ضوء التطورات الاقتصادية.

العوامل المؤثرة في قرار اللجنة

ترتكز اللجنة في تحديد أسعار الوقود على ثلاثة عوامل أساسية، تشمل:

  • متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
  • تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر.
  • أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

تأكيد حكومي بعدم رفع الأسعار حاليًا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو باقي المحروقات قبل الاجتماع المقبل للجنة في أكتوبر، مؤكدًا أن الهدف من التمديد هو حماية المواطنين

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

