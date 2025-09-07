قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن أسعار البنزين اليوم  الأحد 7 سبتمبر 2025 والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا، وتشمل الأسعار جميع أنواع الوقود مثل البنزين والسولار والغاز الطبيعي المستخدم للسيارات.

وأكدت رئاسة الوزراء في وقت سابق استمرار العمل بالأسعار الحالية للوقود، بعد قرارها الأخير بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية. 

ويعني ذلك أن الأسعار المطبقة منذ أبريل الماضي ستظل ثابتة حتى أكتوبر المقبل، ما يوفر استقرارًا نسبيًا لمستخدمي السيارات في مختلف أنحاء البلاد.

أسعار البنزين اليوم 7 سبتمبر

وللباحثين عن أسعار البنزين اليوم، أوضحت الحكومة في بيان سابق أنها قررت تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في هذه المرحلة، وتجنب فرض أي زيادات إضافية في أسعار الوقود. 

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى حماية المستهلكين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسعار الطاقة.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

وكان من المفترض أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، إلا أن الحكومة أصدرت قرارًا بإلغائه وتمديد العمل بالأسعار المعتمدة حتى أكتوبر المقبل، لتجنب أي زيادات جديدة خلال الربع الحالي من العام.

وأكدت الحكومة أن هذا التوجه يعكس حرصها على دعم المواطنين في ظل تقلبات السوق العالمي وضمان استقرار الأسعار داخليًا.

أسعار البنزين اليوم الاحد 7 سبتمبر 2025

تواصل محطات الوقود بجميع المحافظات العمل بنفس الأسعار التي جرى اعتمادها في آخر تعديل صدر في أبريل 2025، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

لم تتغير أسعار باقي المحروقات، إذ لا تزال كما أعلنتها الحكومة منذ آخر تحديث، وجاءت كالآتي:

  • سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
  • سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
  • سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

رقابة مشددة على الأسعار

أكدت الحكومة أن الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات تواصل فرض رقابة صارمة على محطات الوقود لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة، مع منع أي محاولات للاستغلال أو تجاوزات قد تضر بالمستهلكين، وأوضحت أن أي مخالفة للأسعار المعتمدة ستقابل بإجراءات قانونية فورية.

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، وفق آلية عملها التي تعتمد على اجتماعات ربع سنوية في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، وسيجري خلال الاجتماع المقبل مراجعة الأسعار بناءً على عدة عوامل.

العوامل المؤثرة على قرارات اللجنة

تستند لجنة التسعير التلقائي في تحديد أسعار الوقود إلى 3 عناصر رئيسية، وهي:

  • متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
  • تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر.
  • أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

ويتم اعتماد هذه العناصر كمحددات رئيسية لضمان توازن التسعير بما يراعي الظروف الاقتصادية ويواكب التغيرات العالمية.

تأكيد حكومي بعدم رفع الأسعار حاليًا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو باقي المحروقات حتى الاجتماع المقبل للجنة في أكتوبر، موضحًا أن الهدف من التمديد هو حماية المواطنين من أي زيادات قد تفرضها تقلبات الأسواق العالمية

