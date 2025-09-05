ضبط محطة وقود تتلاعب في معايير السولار والبنزين وإحالة المخالفين للنيابة بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المفاجئة على محطات الوقود وكافة الأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التموين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدر المال العام.

ضبط محطة وقود تتلاعب في معايير السولار والبنزين

وأوضح المحافظ أن حملة مفاجئة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، وبالتعاون مع إدارة تموين القوصية برئاسة أحمد محمد عبد الفضيل، واللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول بمشاركة المهندس عبدالناصر كامل عضو اللجنة المركزية، وفتحي عبد اللاه مدير الرقابة وممدوح عبد الرحمن ومحمد جميل مفتشا تموين ومحمود عبد الغفار مباحث التموين، أسفرت عن ضبط إحدى محطات الوقود بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية تتلاعب في المعايير. حيث كشفت أعمال المعايرة عن وجود عجز مقداره 630 مللي في طلمبة السولار، و540 مللي في طلمبة بنزين 80 وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.

وشدد المحافظ على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية والرقابية في حالة استنفار دائم للتصدي لأي محاولات للتلاعب، مع إحالة جميع المحاضر إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

كما دعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية عبر الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg