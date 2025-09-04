ضبط أكثر من 3 أطنان لحوم ومنتجات حيوانية غير صالحة بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن تمكن مديرية الطب البيطري بأسيوط من ضبط (3325) كجم من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وذلك خلال (16) حملة تفتيشية موسعة شنتها المديرية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين بالمحافظة على مدار شهر أغسطس بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

تشديد الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الأغذية

وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريرًا من مديرية الطب البيطري بأسيوط بقيادة الدكتور جمال سيد مدير المديرية، يفيد بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تشديد الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني قبل وصولها إلى المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن أو تهدد سلامة الغذاء.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات شملت محال الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، ومنافذ بيع الدواجن والأسماك، وأسفرت نتائجها عن تحرير (32) محضرًا متنوعًا، تركزت مخالفاتها في سوء التخزين وعدم الالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحه بالتأكيد على أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل منتظم، لتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية، داعيًا المواطنين إلى مساندة جهود الدولة في هذا الملف المهم من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، باعتبار أن وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش الغذائي وحماية الصحة العامة.