محافظ أسيوط يفتتح معرضًا للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

محافظ أسيوط يفتتح معرضًا للمستلزمات المدرسية المخفضة بنادي "الواي"
محافظ أسيوط يفتتح معرضًا للمستلزمات المدرسية المخفضة بنادي "الواي"
إيهاب عمر

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض المستلزمات المدرسية الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول بالصعيد، والمقام بقاعة نادي الشبان المسيحيين "الواي" بشارع النميس بحي شرق أسيوط، والمستمر حتى 9 سبتمبر الجاري، ويأتي المعرض في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شارك في الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، من بينهم الكيميائي إبراهيم موافي رئيس مجلس إدارة شركة النيل للبترول، والمهندس محمود ناجي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، والمهندس عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وأحمد السروجي أمين عام النقابة العامة، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم.

 أسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض التي تضم مختلف المستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وكتب خارجية وحقائب وأحذية وزي مدرسي، مشيدًا بجودة المنتجات وتنوعها، وبما يتيحه المعرض من أسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرات في دعم المواطنين والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وأعرب محافظ أسيوط عن تقديره للنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول على هذه المبادرة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا للمسؤولية المجتمعية وتعاون مؤسسات الدولة في دعم المواطن، كما دعا جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والأحزاب والقطاع الخاص إلى المشاركة في تنظيم المزيد من هذه المعارض لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كل أوجه الدعم لضمان نجاح هذه الجهود التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

من جانبه، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول حرص النقابة على مساندة الأسر المصرية وتلبية احتياجاتها من خلال معارض توفر مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة، تشمل الحقائب والكشاكيل والأدوات المكتبية وأدوات الرسم والهندسة والزي المدرسي للبنين والبنات، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن أولياء الأمور.

أسيوط معرض المستلزمات المدرسية النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول نادي الشبان المسيحيين شركة أسيوط لتكرير البترول وكيل وزارة التموين بأسيوط جهاز تنمية المشروعات

