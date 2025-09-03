محافظ أسيوط يعلن فتح باب التقديم لترخيص 55 سيارة ميكروباص

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن فتح باب التقديم لترخيص 55 سيارة ميكروباص بسعة 14 راكبًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي وتلبية احتياجات المواطنين من وسائل انتقال آمنة وميسرة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الخطة تشمل ترخيص 10 سيارات ميكروباص (14 راكبًا) للعمل على خط عرب الكلابات – الأزهر، إلى جانب ترخيص 5 سيارات ميكروباص (14 راكبًا) بكل مركز من مراكز المحافظة (باستثناء حي شرق وحي غرب ومركزي الفتح وأسيوط) لتشغيلها على خط أسيوط الجديدة مباشرة.

وأضاف المحافظ إنه تم تكليف إدارة المواقف برئاسة يسري سند مدير إدارة الموافق بفتح باب التقديم اعتبارًا من 3 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 15 يومًا، على أن يتم الالتزام بكافة الشروط والضوابط المنظمة لعملية الترخيص.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المحافظة بزيادة أعداد المركبات على الخطوط الحيوية التي تخدم الطلاب والعاملين والموظفين، بالإضافة إلى تحسين خدمات النقل الداخلي وتوفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات الترخيص والتيسير على المتقدمين، مع متابعة تشغيل الخطوط الجديدة ميدانيًا بما يضمن سيولة مرورية أفضل وخدمة متكاملة للمواطنين.