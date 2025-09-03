قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
مغامرة زائفة وسط الخراب.. القصة الكاملة لـ صيادو الجن بالدقهلية
رئيسة القومي للمرأة تتفقد النادي النسائي والوحدة الصحية بمدينة حلايب
أخر الأوضاع في القطاع: الاحتلال يعمل على تعميق المأساة الإنسانية بغزة
رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025
إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يعلن فتح باب التقديم لترخيص 55 سيارة ميكروباص

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن فتح باب التقديم لترخيص 55 سيارة ميكروباص بسعة 14 راكبًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي وتلبية احتياجات المواطنين من وسائل انتقال آمنة وميسرة.

فتح باب التقديم لترخيص 55 سيارة ميكروباص

وأوضح محافظ أسيوط أن الخطة تشمل ترخيص 10 سيارات ميكروباص (14 راكبًا) للعمل على خط عرب الكلابات – الأزهر، إلى جانب ترخيص 5 سيارات ميكروباص (14 راكبًا) بكل مركز من مراكز المحافظة (باستثناء حي شرق وحي غرب ومركزي الفتح وأسيوط) لتشغيلها على خط أسيوط الجديدة مباشرة.

وأضاف المحافظ إنه تم تكليف إدارة المواقف برئاسة يسري سند مدير إدارة الموافق بفتح باب التقديم اعتبارًا من 3 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 15 يومًا، على أن يتم الالتزام بكافة الشروط والضوابط المنظمة لعملية الترخيص.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المحافظة بزيادة أعداد المركبات على الخطوط الحيوية التي تخدم الطلاب والعاملين والموظفين، بالإضافة إلى تحسين خدمات النقل الداخلي وتوفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات الترخيص والتيسير على المتقدمين، مع متابعة تشغيل الخطوط الجديدة ميدانيًا بما يضمن سيولة مرورية أفضل وخدمة متكاملة للمواطنين.

أسيوط ترخيص 55 سيارة ترخيص 55 سيارة ميكروباص النقل الداخلي سيارات ميكروباص

