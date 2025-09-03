محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ/2025م بمسجد الجامع البقلي بحي غرب مدينة أسيوط، بحضور كوكبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

حضر الاحتفال الدكتور عيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بالمديرية، والدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير منطقة وعظ أسيوط، والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة، والشيخ أسامة عبد الفتاح محمود مدير الإدارات، والشيخ أسامة عبد الفتاح محمد سيد مدير شؤون القرآن الكريم، والشيخ شعراوي محمد شعبان مدير إدارة أوقاف شرق وعدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات المختلفة والأئمة والوعاظ وقيادات العمل الدعوي.

دروس خالدة في الرحمة والتسامح والعطاء

واستهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت أحد القراء المتميزين، أعقبها كلمات المشاركين التي استحضرت السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم وما تحمله من دروس خالدة في الرحمة والتسامح والعطاء، مؤكدين أنها نبراس يهتدي به المسلمون في حاضرهم ومستقبلهم.

تجديد للعهد على التمسك بالفضائل والسير على خطى الرحمة والعدل

وفي كلمته بهذه المناسبة العطرة، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن هذه الذكرى المباركة ليست مجرد مناسبة تاريخية، بل هي تجديد للعهد على التمسك بالفضائل والسير على خطى الرحمة والعدل.

وأضاف أن مصر بقيادتها الحكيمة ماضية في ترسيخ القيم النبيلة التي جاء بها الإسلام، ونشر مبادئ الوسطية والتسامح بين أبنائها.

كما وجه المحافظ تحية تقدير لوزارة الأوقاف على جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الانتماء والولاء للوطن من خلال برامجها الدعوية والتثقيفية، مشددًا على أهمية استلهام الدروس الخالدة من السيرة النبوية العطرة في حياتنا اليومية، لتكون منارة تهدي الأجيال وتبني الإنسان والمجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلادًا للرحمة للعالمين، داعيًا إلى استلهام قيم التضحية والإخلاص من سيرته العطرة والاقتداء بأخلاقه الكريمة في حياتنا المعاصرة.

واختتم الحفل بوصلة من الابتهالات والمدائح النبوية التي أضفت أجواءً روحانية مفعمة بالسكينة والدعاء بأن يحفظ الله مصر وينعم عليها بالأمن والاستقرار.