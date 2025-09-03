توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة..رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، سير أعمال الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2025/2026، والذي يجرى داخل مجمع صالات الامتحانات بالحرم الجامعي، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2025، وفق جدول زمني محدد لكل كلية طوال أيام الأسبوع باستثناء الإجازات الرسمية.

إجراءات الكشف الطبي الخاصة بالطلاب الجدد

وخلال جولته، تابع رئيس الجامعة إجراءات الكشف الطبي الخاصة بالطلاب الجدد الملتحقين بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، مؤكدًا ضرورة توفير سبل الراحة والتسهيلات الممكنة للطلاب، وتذليل أي عقبات تضمن انتظام العملية وسيرها بسهولة.

توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة لطلابها، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي يمثل خطوة أساسية ليبدأ الطالب حياته الجامعية وهو في صحة جيدة، كما يُعد وسيلة للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار سنوات الدراسة.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الإدارة العامة للشئون الطبية والعاملين بها في تجهيز مقرات الكشف الطبي واستقبال الطلاب الجدد، لافتًا إلى توفير كراسي متحركة لتسهيل دخول وخروج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم حركة الطلاب بما يضمن تجنب التزاحم. كما ثمن دور إدارة اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم عملية الانتظار وتوزيع المياه والعصائر للتخفيف من حدة الأجواء الحارة.

وجاءت الجولة بحضور كلٍ من: الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة، والدكتورة مروة شريت، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام إدارة رعاية الطلاب، والدكتور رضا أبو الفتوح، مدير الطب الوقائي، والأستاذة نادية طه، المدير المالي والإداري بالشئون الطبية، إلى جانب الأطباء وأطقم التمريض والإداريين المشاركين من الشئون الطبية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة شريت أن إجراءات الكشف الطبي تبدأ بتسليم الطالب البطاقة الصحية الخاصة به لاستخدامها طوال سنوات الدراسة، يلي ذلك المرور بعدد من العيادات المتخصصة التي تشمل: الرمد، القلب، الصدر، العظام، النطق والسمع، الجلدية، الأسنان، المخ والأعصاب، والعيوب الخلقية الظاهرة، بالإضافة إلى قياس الوزن والطول، ثم اعتماد استمارة الكشف الطبي. وأشارت إلى أنه في حال ثبوت عدم ملاءمة الحالة الصحية للطالب للدراسة بالكلية المرشح لها، يتم إخطار عميد الكلية المختص لاتخاذ القرار المناسب.

وأكدت الجامعة أن الكشف الطبي يُعد خطوة أساسية لاستكمال قيد الطلاب بكلياتهم، ولذلك اتخذت عدة إجراءات لتيسير العملية، شملت الدفع الإلكتروني ضمن منظومة التحول الرقمي، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لتجنب التكدس، مع توفير أماكن لاستراحة الطلاب وأولياء أمورهم، وأطقم طبية ذات كفاءة عالية لضمان انتظام العمل.

جدير بالذكر، أن جدول الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2025/2026، كالتالي:

31/8: كلية الطب.

1/9: كليتا طب الأسنان والطب البيطري.

2/9: كليتا الصيدلة والفنون الجميلة.

3/9: كليتا الهندسة وحاسبات ومعلومات.

7/9: كلية العلوم.

8/9: كلية التربية شعبة عامة.

9/9: كلية التربية – باقي الشعب.

10/9: كلية الطفولة المبكرة.

11 و14/9: كلية التجارة.

15 و16/9: كلية الحقوق.

17/9: كلية التربية الرياضية.

18 و21/9: كلية الآداب.

22/9: كلية الزراعة وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.

23/9: كلية التمريض.

24/9: كلية التربية النوعية.

25 و28/9: كلية الخدمة الاجتماعية.

29/9: المعهد الفني للتمريض.

30/9، 1 و2/10: مخصصة للتخلفات.