شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسائل نارية إلى عمر كمال عبدالواحد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وشارك عمر كمال عبدالواحد، في الربع ساعة الأخيرة من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدلًا من تريزيجيه.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الأهلي»: «عمر كمال عبدالواحد، أنا أكتر واحد مساند ليه ولكن هو محتاج شوية تركيز الفترة المقبلة».

وأضاف: «عمر كمال محتاج تركيز كبير جدًا، لازم يستعيد كل فورمته وكل إمكانياته».

وتابع: «عمر، حارب عشان يجي الأهلي وهو نوعية جيدة، وميهموش إن الناس بتنتقده دلوقتي لأن ده العادي ودي سمة الجماهير في أي مكان في العالم».

وأشار: «محمد شكري واضح أنه مكسب كبير للنادي الأهلي، لديه مهارات جيدة ويجيد القيام بالأدوار الهجومية».

كان الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.