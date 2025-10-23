قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسائل نارية إلى عمر كمال عبدالواحد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وشارك عمر كمال عبدالواحد، في الربع ساعة الأخيرة من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدلًا من تريزيجيه.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الأهلي»: «عمر كمال عبدالواحد، أنا أكتر واحد مساند ليه ولكن هو محتاج شوية تركيز الفترة المقبلة».

وأضاف: «عمر كمال محتاج تركيز كبير جدًا، لازم يستعيد كل فورمته وكل إمكانياته».

وتابع: «عمر، حارب عشان يجي الأهلي وهو نوعية جيدة، وميهموش إن الناس بتنتقده دلوقتي لأن ده العادي ودي سمة الجماهير في أي مكان في العالم».

وأشار: «محمد شكري واضح أنه مكسب كبير للنادي الأهلي، لديه مهارات جيدة ويجيد القيام بالأدوار الهجومية».

كان الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

