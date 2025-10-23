قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أزمة في وسط الملعب.. فاروق جعفر ينتقد أداء الأهلي أمام الاتحاد

الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي رغم فوزه على الاتحاد السكندري واعتلاء قمة الدوري الممتاز، إلا أنه ما زال يعاني من أزمة واضحة في منطقة وسط الملعب.

وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر فضائية MBC مصر 2: «الأهلي كان الأكثر استحواذًا وسيطرةً على مجريات اللقاء، وأهدر ثلاث فرص محققة خلال أول عشر دقائق، لكنه فشل في استغلال الفرص بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن الاتحاد السكندري دخل أجواء المباراة بعد الهدف الأول الذي استقبله».

وأوضح أن عدم توظيف لاعبي الأهلي بشكل صحيح في وسط الملعب منح الاتحاد السكندري أكثر من فرصة خطيرة، مؤكدًا أن الفريق الأحمر حقق في النهاية ما أراده من اللقاء، وهو حصد النقاط الثلاث واعتلاء الصدارة.

وشدد جعفر على ضرورة أن يقوم الجهاز الفني للأهلي بتعديل طريقة اللعب، سواء بعودة إمام عاشور أو لا، مشيرًا إلى أن الأهلي يحتاج إلى الاعتماد على ثنائي ارتكاز واضحين (6 و8)، لأن الفريق «يخسر حين يكون في الملعب أكثر من لاعب يؤدي نفس المهام».

وأضاف أن أحمد سيد زيزو قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الأهلي، رغم غياب التوفيق عنه في الكرات العرضية.

واختتم فاروق جعفر تصريحاته مؤكدًا أن فريق الاتحاد السكندري رغم الهزيمة قدم أفضل مبارياته هذا الموسم، والسبب في ذلك هو المساحات والأخطاء التي ارتكبها لاعبو الأهلي خلال اللقاء.

الزمالك فاروق جعفر الاتحاد السكندري الأهلي الدوري الممتاز إمام عاشور أحمد سيد زيزو

