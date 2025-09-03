250 متدربا.. معرض بأيدينا نصنع يؤهل شباب وفتيات أسيوط على الحرف اليدوية

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية المقام بديوان عام المحافظة، في إطار مبادرة "بأيدينا نصنع" التي أطلقتها مكتبة مصر العامة قبل شهرين تحت رعايته، بهدف تأهيل الشباب والفتيات على الحرف اليدوية ودعم ريادة الأعمال وفتح مجالات جديدة للتشغيل.

250 متدربًا على مجموعة متنوعة من الحرف

واستعرض المحافظ أقسام المعرض التي ضمت إنتاج نحو 250 متدربًا ومتدربة تلقوا تدريبات عملية على مجموعة متنوعة من الحرف مثل الريزين، الشمع، الخرز، والكونكريت، إلى جانب مشاركة المجمع الحرفي بالشامية وهيئة تنمية الصعيد، وشملت المعروضات تشكيلة واسعة من الملابس، وفي مقدمتها الزي المدرسي الذي أشاد المحافظ بجودته العالية وخاماته المتميزة وتصميماته المناسبة، فضلًا عن أسعاره المخفضة التي تقل بنحو النصف عن أسعار السوق، مع إتاحة إمكانية تفصيله وفق الطلب.

توفير بدائل آمنة ومناسبة

وخلال جولته، وجه اللواء هشام أبو النصر بمد فترة إقامة المعرض لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من المنتجات، وخاصة الملابس والزي المدرسي منخفض التكلفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير بدائل آمنة ومناسبة.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز المشروعات، ونفيسة عبدالسلام مسئولة المشاركة المجتمعية، إلى جانب نيفين رستم وأبانوب كميل ممثلين عن فريق "أورورا".

كما استمع المحافظ إلى شرح من مدير المكتبة والعارضين حول مراحل التدريب وطرق التسويق، معربًا عن اعتزازه بما لمسه من إبداع الشباب والفتيات الذين أظهروا مهاراتهم في منتجات تجمع بين الأصالة والابتكار.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة ماضية في التوسع بتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية بمختلف المراكز، مع تكثيف إقامة المعارض المحلية لدعم الشباب والمرأة وتمكينهم اقتصاديًا، مشددًا على استمرار تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن إحياء الحرف التراثية وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية ومصادر دخل كريم للأسر.