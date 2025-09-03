قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار | شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع مورينيو
قافلة "زاد العزة".. الهلال الأحمر: 2700 طن مساعدات عاجلة لأهالي غزة
مش متخيّلهم بالسوء دا | تصريح صادم من خالد الغندور يخص لاعبي الأهلي
الإصابة تبعد سالم الدوسري عن مواجهة السعودية ضد مقدونيا
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة جولة إعادة الشيوخ .. غدًا
روسيا تش هجومًا كاسحًا على أوكرانيا .. وتحرك من بولندا
الأعلي منذ بداية سياسة التجويع .. وفاة 19 فلسطينيا بسبب المجاعة خلال يومين
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا
الصحة العالمية تشيد بتطوير مصر نظام ترصد متكاملًا لمقاومة مضادات الميكروبات
دخول شاحنات خيام وأغطية لتلبية احتياجات نازحي غزة من العدوان الإسرائيلي
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها
وزيرة البيئة تبحث مع مساعد وزير الخارجية مشاركة مصر في COP30 بالبرازيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

250 متدربا.. معرض بأيدينا نصنع يؤهل شباب وفتيات أسيوط على الحرف اليدوية

محافظ أسيوط يتفقد معرض "بأيدينا نصنع" ضمن مبادرة تأهيل الشباب والفتيات على الحرف اليدوية
محافظ أسيوط يتفقد معرض "بأيدينا نصنع" ضمن مبادرة تأهيل الشباب والفتيات على الحرف اليدوية
إيهاب عمر

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية المقام بديوان عام المحافظة، في إطار مبادرة "بأيدينا نصنع" التي أطلقتها مكتبة مصر العامة قبل شهرين تحت رعايته، بهدف تأهيل الشباب والفتيات على الحرف اليدوية ودعم ريادة الأعمال وفتح مجالات جديدة للتشغيل.

 250 متدربًا على مجموعة متنوعة من الحرف

واستعرض المحافظ أقسام المعرض التي ضمت إنتاج نحو 250 متدربًا ومتدربة تلقوا تدريبات عملية على مجموعة متنوعة من الحرف مثل الريزين، الشمع، الخرز، والكونكريت، إلى جانب مشاركة المجمع الحرفي بالشامية وهيئة تنمية الصعيد، وشملت المعروضات تشكيلة واسعة من الملابس، وفي مقدمتها الزي المدرسي الذي أشاد المحافظ بجودته العالية وخاماته المتميزة وتصميماته المناسبة، فضلًا عن أسعاره المخفضة التي تقل بنحو النصف عن أسعار السوق، مع إتاحة إمكانية تفصيله وفق الطلب.

توفير بدائل آمنة ومناسبة

وخلال جولته، وجه اللواء هشام أبو النصر بمد فترة إقامة المعرض لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من المنتجات، وخاصة الملابس والزي المدرسي منخفض التكلفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير بدائل آمنة ومناسبة.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز المشروعات، ونفيسة عبدالسلام مسئولة المشاركة المجتمعية، إلى جانب نيفين رستم وأبانوب كميل ممثلين عن فريق "أورورا".

كما استمع المحافظ إلى شرح من مدير المكتبة والعارضين حول مراحل التدريب وطرق التسويق، معربًا عن اعتزازه بما لمسه من إبداع الشباب والفتيات الذين أظهروا مهاراتهم في منتجات تجمع بين الأصالة والابتكار.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة ماضية في التوسع بتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية بمختلف المراكز، مع تكثيف إقامة المعارض المحلية لدعم الشباب والمرأة وتمكينهم اقتصاديًا، مشددًا على استمرار تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن إحياء الحرف التراثية وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية ومصادر دخل كريم للأسر.

أسيوط المنتجات والمشغولات اليدوية معرض المنتجات والمشغولات اليدوية الحرف التراثية بأيدينا نصنع مكتبة مصر العامة تأهيل الشباب ريادة الأعمال هيئة تنمية الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

احمد حسن

«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»

سامح حسين

زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

استعدادا لتصحيح المسار.. الاتحاد السكندري يواجه سبورتنج وديًا غدا

شوبير

شوبير: الأهلي يتراجع عن الاستعجال في اختيار المدرب الأجنبي

اتحاد كرة اليد

عمرو فتحي يترأس البعثة.. قائمة منتخب الشابات لبطولة أفريقيا لليد بالجزائر

بالصور

بفستان البحر.. دنيا سمير غانم تستعرض رشاقتها على الشاطئ

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

العسل الأسود: كنز غذائي غني بالفوائد.. لكن هل له أضرار؟

فوائد العسل الأسود وأضراره
فوائد العسل الأسود وأضراره
فوائد العسل الأسود وأضراره

الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا

صورة من إحدى الخدمات الصحية
صورة من إحدى الخدمات الصحية
صورة من إحدى الخدمات الصحية

طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوية.. نكهة شرقية مميزة على سفرتك

سلطة الباذنجان
سلطة الباذنجان
سلطة الباذنجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد