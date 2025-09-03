بحضور الأنبا إبراهيم إسحاق.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة "سان بيتر" بأمشول ديروط

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مدرسة "سان بيتر" الخاصة بقرية أمشول التابعة لمركز ديروط، تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع التعليم وفقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

حضر الافتتاح الأنبا مرقس وليم مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط، واللواء يونس الجاحر ومحمد عيد أعضاء مجلس النواب، وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة ديروط، والأب داوود رياض راعي الكنيسة بأمشول ومدير المدرسة، إلى جانب لفيف من رجال الدين المسيحي والإسلامي وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تطبيق إلكتروني يتيح متابعة الطلاب بمشاركة أولياء الأمور

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري وفقرات ترانيم، ثم ألقى الأب داوود رياض كلمة رحب خلالها بالحضور، مستعرضاً مراحل تنفيذ المشروع منذ كان فكرة وحتى اكتماله ليصبح صرحاً تعليمياً يخدم القرية والقرى المجاورة، كما قدم شرحاً لرؤية ورسالة المدرسة وتطبيق إلكتروني يتيح متابعة الطلاب بمشاركة أولياء الأمور.

التوسع في إنشاء المدارس لتوفير بيئة تعليمية مناسبة

وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بافتتاح المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن التعليم يمثل "المياه الجارية" التي تجدد المجتمع وتدفعه نحو التطور.

وأشار إلى أهمية الدور التكاملي للمؤسسات التعليمية في نشر الوعي وتنمية المهارات الثقافية والرياضية لدى الطلاب بما يعزز قيم المواطنة ويحقق التنمية المستدامة.

كما أوضح أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالتوسع في إنشاء المدارس لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مشيداً بدور الكنيسة الكاثوليكية في دعم العملية التعليمية.

من جانبه، وجه الأنبا إبراهيم إسحاق الشكر لمحافظ أسيوط على مشاركته، مؤكداً أن الكنيسة الكاثوليكية تكمل جهود الدولة في بناء الإنسان علمياً وتربوياً وتعزيز الانتماء الوطني.

ولفت إلى أن الكنيسة أنشأت أكثر من 200 مدرسة على مستوى الجمهورية لخدمة جميع المصريين دون تمييز. فيما شدد الأنبا مرقس وليم على أن التعليم قضية أمن قومي، داعياً المعلمين لغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس التلاميذ.

واختتمت الفعاليات بتكريم المحافظ وتسليمه درع المدرسة، فضلاً عن تكريم المشاركين في إنشاء هذا الصرح التعليمي، قبل أن يقوم الحضور بجولة تفقدية داخل الفصول والمعامل والمكتبة التي لاقت إشادة وإعجاباً من حيث التنظيم واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.