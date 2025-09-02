محافظ أسيوط: الانتهاء من تطوير الملعب القانوني بمركز شباب دير الجبراوي بأبنوب

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الانتهاء من أعمال التطوير بالملعب القانوني بمركز شباب دير الجبراوي بمركز أبنوب، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية، ضمن جهود الدولة لتشجيع النشء والشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

توفر بيئة آمنة ومتطورة لممارسة الرياضة

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تمت تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة برئاسة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، وبالتنفيذ من الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية برئاسة الدكتور محمد عبد النبي، وبإشراف هندسي كامل من مركز الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية، ليصبح الملعب إضافة نوعية توفر بيئة آمنة ومتطورة لممارسة الرياضة، وتتيح استيعاب الطاقات الشبابية وصقل مواهبهم.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة حريصة على دعم القطاع الرياضي والشبابي وتذليل العقبات أمام تطوير المنشآت، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية والمعايير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية.