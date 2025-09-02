قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الصحة: حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لكل مواطن دون أي شرط
أول تعليق من حماس اعتقال الاحتلال لرئيس بلدية الخليل
مدبولي: تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار
رئيس الوزراء: الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
شاهد.. رجال الشرطة يوزعون حلوى المولد بالمستشفيات ودور الرعاية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟
ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا.. شوبير يكشف التفاصيل
مصايف الإسكندرية: ضعف نسب الإشغال ورفع الرايات الحمراء بالعجمي
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أقل .. الإفتاء تجيب
وفاة سيدة سقطت عليها بلكونة عقار في حدائق القبة| صور
محافظ أسيوط: الانتهاء من تطوير الملعب القانوني بمركز شباب دير الجبراوي بأبنوب

ملعب مركز شباب دير الجبراوي بأبنوب
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الانتهاء من أعمال التطوير بالملعب القانوني بمركز شباب دير الجبراوي بمركز أبنوب، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية، ضمن جهود الدولة لتشجيع النشء والشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

توفر بيئة آمنة ومتطورة لممارسة الرياضة

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تمت تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة برئاسة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، وبالتنفيذ من الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية برئاسة الدكتور محمد عبد النبي، وبإشراف هندسي كامل من مركز الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية، ليصبح الملعب إضافة نوعية توفر بيئة آمنة ومتطورة لممارسة الرياضة، وتتيح استيعاب الطاقات الشبابية وصقل مواهبهم.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة حريصة على دعم القطاع الرياضي والشبابي وتذليل العقبات أمام تطوير المنشآت، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية والمعايير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

