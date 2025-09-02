تعليم أسيوط: متابعات مستمرة لمبادرة "تدوير وإصلاح الرواكد "

وجه محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التعليم بأسيوط ، كافة مديرى الادارات التعليمية بضرورة الاستمرار فى تنفيذ مبادرة " تدوير واصلاح الرواكد " من اخشاب ومعدات واجهزة وتعظيم الاستفادة من امكانات المدارس الفنية والصناعية بالمراكز والاحياء فضلا عن الاستمرار فى ربط التعليم الفني بسوق العمل والاستفادة من خبرات الطلاب ومهاراتهم للمشاركة في أعمال إعادة تدوير وإصلاح الرواكد والخردة بالمدارس.

وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وبدعم مستمر من اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط للنهوض بالعملية التعليمية ورفع كفاءة التعليم الفني عبر ربطه بسوق العمل وتدريب وتأهيل الطلاب .

إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمة وتحويلها إلى منتجات صالحة



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط – فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية – الى التنفيذ الجيد لمبادرة تدوير الرواكد واصلاح الاجهزة والمعدات بكافة المؤسسات التعليمية باستخدام اقسام و ورش المدارس الفنية بالمحافظة حيث يتم إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمة وتحويلها إلى منتجات صالحة للاستخدام مثل المقاعد الدراسية والكراسي والترابيزات ومختلف انواع الاثاث ،فضلا عن استخدام المفارم والمكابس الموجودة بالمدارس الصناعية لاعادة تدوير المخلفات الغير صالحة للاتخدام مرة اخرى للاستفادة منها فى إنتاج اخشاب الكونتر والخشب المضغوط والتنسيق الجيد مع مصانع الأخشاب بالمناطق الصناعية بالمحافظة لاعادة طرح هذه المنتجات وتصنيعها مرة اخرى بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويسهم في تنمية الموارد الذاتية للمؤسسات .



وأوضح وكيل الوزارة انه تم تعميم مبادرات اعادة التصنيع على جميع مدارس التعليم الفنى بالمحافظة ونقل الرواكد من مختلف الجهات الحكومية والمدارس إلى هذه المدارس لإعادة تدويرها بما يضمن تعظيم الاستفادة منها ويحد من الفاقد مشيرا الى متابعته المستمرة لفعاليات المبادرة واعمال اعادة التصنيع استعدادا للعام الدراسى الجديد واستكمال اعمال الصيانة البسيطة والشاملة بكافة المدارس من اعمال دهانات وسباكة وكهرباء وتشجير وزراعة شتلات الاشجار المثمرة تنفيذا لتوجيهات الوزارة والمبادرات الرئاسية .