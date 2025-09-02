قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم أسيوط: متابعات مستمرة لمبادرة "تدوير وإصلاح الرواكد "

مبادرة " تدوير واصلاح الرواكد "
مبادرة " تدوير واصلاح الرواكد "
إيهاب عمر

وجه محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التعليم بأسيوط ، كافة مديرى الادارات التعليمية بضرورة الاستمرار فى تنفيذ مبادرة " تدوير واصلاح الرواكد " من اخشاب ومعدات واجهزة وتعظيم الاستفادة من امكانات المدارس الفنية والصناعية بالمراكز والاحياء فضلا عن الاستمرار فى ربط التعليم الفني بسوق العمل والاستفادة من خبرات الطلاب ومهاراتهم للمشاركة في أعمال إعادة تدوير وإصلاح الرواكد والخردة بالمدارس.

وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير  التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وبدعم مستمر من اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط للنهوض بالعملية التعليمية ورفع كفاءة التعليم الفني عبر ربطه بسوق العمل وتدريب وتأهيل الطلاب .

إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمة وتحويلها إلى منتجات صالحة


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط  – فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية – الى التنفيذ الجيد لمبادرة تدوير الرواكد واصلاح الاجهزة والمعدات بكافة المؤسسات التعليمية باستخدام اقسام و ورش المدارس الفنية بالمحافظة حيث يتم إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمة وتحويلها إلى منتجات صالحة للاستخدام مثل المقاعد الدراسية  والكراسي والترابيزات ومختلف انواع الاثاث ،فضلا عن استخدام المفارم والمكابس الموجودة بالمدارس الصناعية لاعادة تدوير المخلفات الغير صالحة للاتخدام مرة اخرى للاستفادة منها فى إنتاج اخشاب الكونتر والخشب المضغوط  والتنسيق الجيد مع مصانع الأخشاب بالمناطق الصناعية بالمحافظة لاعادة طرح هذه المنتجات وتصنيعها مرة اخرى بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويسهم في تنمية الموارد الذاتية للمؤسسات .


وأوضح وكيل الوزارة انه تم تعميم مبادرات اعادة التصنيع على جميع مدارس التعليم الفنى بالمحافظة ونقل الرواكد من مختلف الجهات الحكومية والمدارس إلى هذه المدارس لإعادة تدويرها بما يضمن تعظيم الاستفادة منها ويحد من الفاقد مشيرا الى متابعته المستمرة لفعاليات المبادرة واعمال اعادة التصنيع استعدادا للعام الدراسى الجديد واستكمال اعمال الصيانة البسيطة والشاملة بكافة المدارس من اعمال دهانات وسباكة وكهرباء وتشجير وزراعة شتلات الاشجار المثمرة تنفيذا لتوجيهات الوزارة والمبادرات الرئاسية .

أسيوط وكيل وزارة التعليم بأسيوط الادارات التعليمية تدوير واصلاح الرواكد المدارس الفنية التعليم الفني الطلاب إعادة تدوير الرواكد والخردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

مستوى قياسي.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء مساء التعاملات

الدولار

تحرك جماعي في أسعار الدولار اليوم الاربعاء

جانب من الجولة

تطورات أعمال رفع كفاءة نفق العبور.. ورسالة من وزير الإسكان

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد