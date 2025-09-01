قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل موازنة النواب: الاستثمارات الصينية في مصر ستساهم فى زيادة الصاردات
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء سلوفينيا لبحث التعاون وقضية غزة
مندوب الأردن بالجامعة العربية: يجب تنفيذ حراك سياسي ودبلوماسي لوقف العدوان على غزة
انفوجراف .. منظومة صحية متكاملة تضع المواطن في قلب الاهتمام
بدء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين
أجنبي ولا مصري .. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد
الحكومة تبدأ بتطبيق تعديلات الإيجار القديم على هذه الوحدات.. تفاصيل
قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهمة بإنهاء حياة الأطفال الستة ووالدهم بالمنيا
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم .. وتنبيه للمستأجر من هذه الأفعال
أمريكا تمنع استقبال فلسطينيي غزة من دخول أراضيها
إحداهما تنازلت والأخرى ترفض التهديد.. وصول ضحيتي مطاردة طريق الواحات إلى المحكمة
مدبولي يشارك في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 705 محاضر للمخابز والأسواق

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 705 محضر تمويني خلال حملات موسعة استهدفت المخابز البلدية والأسواق بمختلف المراكز والأحياء على مدار سبعة أيام.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق ، ومنع أي تجاوزات قد تمس حياة المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة التموينية وحماية المستهلك.

استهداف المخابز البلدية والسياحية المحلات التجارية

وأوضح محافظ أسيوط ، أن هذه الحملات نفذت بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية، حيث استهدفت المخابز البلدية والسياحية، المحلات التجارية، مستودعات البوتاجاز، بدالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”.

وأكد أن تلك الحملات تأتي بشكل دوري ومفاجئ بهدف التصدي لمحاولات الغش والتلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 2139 علبة أدوية منتهية الصلاحية

وخلال الحملات، تمكنت الأجهزة التنفيذية من ضبط كميات كبيرة من السلع غير المطابقة للمواصفات، من بينها 2139 علبة أدوية منتهية الصلاحية بالتنسيق مع هيئة الدواء، و230 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى محطة وقود قامت بالتصرف في نحو 28 ألفًا و623 لترًا من السولار والبنزين بطرق غير قانونية، فضلًا عن 1.5 طن أرز بدون فواتير وعصائر منتهية الصلاحية وعدد من السلع الغذائية والحلويات مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 38 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، إلى جانب كميات أخرى من السلع التموينية المدعمة شملت السكر والمكرونة والزيت والشاي والشعيرية والبسكويت تم تجميعها بطرق غير مشروعة.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث تم تحرير محاضر ضد بعض التجار والمستودعات المخالفة، شملت 5 محاضر غلق لتجار تموينيين، و3 محاضر لإقامة أوكازيون بدون تصريح، فضلًا عن 5 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و10 محاضر لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، و5 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص، بالإضافة إلى 40 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في المحال والمطاعم والمقاهي، و6 محاضر أخرى لعدم حمل العاملين شهادات صحية.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 621 محضرًا شملت مخالفات نقص الوزن وتدني المواصفات وعدم النظافة وعدم وجود لوحة بيانات، إضافة إلى محاضر غلق بالأقفال الحديدية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، على استمرار هذه الحملات المفاجئة للتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية والرقابية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة أو حقوق المواطنين، كما جدد دعوته لأبناء المحافظة بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.

أسيوط تحرير 705 محضر تمويني المخابز البلدية الأسواق الرقابة التموينية حماية المستهلك أدوية منتهية الصلاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

الإيجار القديم

عقد الإيجار وبيان بالمرافق.. مي عبد الحميد تكشف أهم الشروط للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

ترشيحاتنا

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

عمرو دياب في لبنان

بستناها من السنة للسنة.. ماذا قال عمرو دياب عن حفله في بيروت

ايمان عبد اللطيف

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

بالصور

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد