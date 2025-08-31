قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 36 تعديا واسترداد 5 أفدنة أملاك دولة

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة 36 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، فضلا عن استرداد 5 أفدنة أملاك دولة خلال عدة حملات شملت نطاق 11 مركزًا بالمحافظة (ديروط، منفلوط، القوصية، البداري، أسيوط، أبنوب، الفتح، صدفا، ساحل سليم، الغنايم، وحي غرب)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الإزالات التي جرت بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة مديرية الأمن، بلغت مساحتها الإجمالية 2345 مترًا مربعًا مبانٍ، و5 أفدنة و17 قيراطًا و20 سهمًا من الأراضي الزراعية.

تفاصيل حملة إزالات  التعديات بأسيوط 

وقال المحافظ إن الحملات نفذت باستخدام معدات المراكز والأحياء، حيث شهد مركز ساحل سليم إزالة حالتي تعدٍ على أراضي الإصلاح الزراعي بمساحات بلغت 90 مترًا مباني و5 أفدنة زراعة، بينما نفذت الوحدة المحلية بمنفلوط حالتي إزالة بمساحة 275 مترًا مربعًا على أملاك الإصلاح الزراعي. 

كما تمت إزالة حالات تعدٍ مماثلة في مراكز الفتح، صدفا، القوصية، البداري، أسيوط، أبنوب، الغنايم، حي غرب، وديروط بإجمالي 36 حالة متنوعة بين أراضٍ زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى، وأن جميع الأجهزة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ القانون بكل حزم، لافتًا إلى أن استرداد الأراضي حق أصيل للدولة ولا تنازل عنه.

وأوضح أن الموجة 27 للإزالات تشمل ثلاث مراحل: الأولى بدأت في 9 أغسطس وانتهت 22 أغسطس الجاري، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، ثم المرحلة الثالثة من 4 وحتى 24 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الدولة عازمة على استرداد كامل حقوقها وعدم التهاون مع أي مخالفات.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 114، أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg

