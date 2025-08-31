محافظ أسيوط: إعادة توزيع الكوادر الهندسية لدعم المشروعات التنموية

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرصه على تعزيز دور الكوادر الفنية والإدارية في دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الإدارات الهندسية تعد الذراع التنفيذي الرئيسي لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع المهندسين العاملين بالوحدات المحلية للمراكز والأحياء والإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة، بحضور خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، ويسري كامل مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

إعادة توزيع الكوادر الهندسية بين الإدارات المختلفة لسد العجز

وخلال اللقاء، أعلن محافظ اسيوط عن خطة لإعادة توزيع الكوادر الهندسية بين الإدارات المختلفة بهدف سد العجز في بعض الوحدات، والاستفادة القصوى من الخبرات المتاحة، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءة الأداء، فضلًا عن تبادل الخبرات بين العاملين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الإدارات الهندسية، وعلى رأسها ملفات تراخيص البناء والتصالح في مخالفات البناء، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات القومية والمحلية الجارية في مختلف القطاعات.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والانضباط المؤسسي أثناء التنفيذ، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان حسن استغلال الموارد العامة.

وأعرب المهندسون المشاركون عن تقديرهم لاهتمام المحافظ بالتواصل المباشر معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدين التزامهم بمضاعفة الجهود لدعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

واختتم اللواء هشام أبو النصر الاجتماع بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دورية لأداء الإدارات الهندسية، إلى جانب تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية وتعزيز دورهم الحيوي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بمحافظة أسيوط.