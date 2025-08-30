أسيوط: استمرار تقييم الأثر البيئي والتخلص الآمن من النفايات الخطرة بالمشروعات الطبية والاستثمارية

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف البيئة والتخلص الآمن من النفايات الخطرة، خاصة في المشروعات الطبية والاستثمارية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على صحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.

الالتزام بالاشتراطات البيئية

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم، وبالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، قامت بتنفيذ سلسلة من أعمال تقييم الأثر البيئي لعدد من المشروعات الطبية والاستثمارية والخدمية بنطاق المركز، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية وضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة.

آليات التخلص من النفايات الخطرة

وأضاف أن الحملات التي شارك في تنفيذها أيمن محمود مدير إدارة شئون البيئة بالوحدة، وفريق من جهاز شئون البيئة ضم كلًا من محمد أحمد ماهر، ومحمد عبد النعيم، وكريم نور الدين، أسفرت عن متابعة دقيقة لآليات التخلص من النفايات الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وشدد محافظ أسيوط على أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري ومستمر حتى يتم الوصول إلى المستوى البيئي المطلوب وتحقيق معايير السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتعزيز مفهوم التنمية المستدامة ودعم جميع الجهود الرامية للحفاظ على البيئة وصحة المواطن.