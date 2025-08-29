قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع عدد المصابين في انهيار منزل أسيوط إلى 5 أشخاص

انهيار منزل اسيوط
انهيار منزل اسيوط
إيهاب عمر

ارتفع عدد المصابين في حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب، إلي 5 مصابين بعد انقاذ طفلين من أسفل الأنقاض.

وكشفت المعاينة الأولية عن مصرع  "حسن.م.ع" 43 عامًا ونجله "مصطفى" 4 أعوام، فيما أُصيب كل من "محمد.م.ع" 38 عامًا، و"إسراء.ح.م" 8 أعوام، و"هناء.م.ا" 35 عامًا،  و"ردينا.ح.م" 5 أعوام، و"ريهام.ح.م" 9 أعوام،وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية كوم أيوشيل التابعة لمركز أبنوب – شرق الترعة بجوار المدرسة الإعدادية – والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور تلقي غرفة الأزمات والعمليات بالمحافظة البلاغ، أصدر المحافظ تعليماته العاجلة بالدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وفصل المرافق حفاظًا على الأرواح، مع تكليف فرق الإنقاذ السريع باتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمين للمنطقة.

على الفور انتقل الى موقع الحادث الأستاذ خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، ومصطفى علي رئيس مركز أبنوب، لمتابعة أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض والتنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء تداعيات الحادث.

ووجه محافظ اسيوط وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين بالمستشفى كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل بفرق الإغاثة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة وصرف التعويضات العاجلة.

كما أعرب اللواء هشام أبو النصر عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ووجه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث وبيان أسباب الانهيار، وفحص المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها حرصًا على حياة المواطنين مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من كافة الاعمال والاجراءات اللازمة.

انهيار منزل كوم أبوشيل أبنوب

