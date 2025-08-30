قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ شمال سيناء: الوضع في غزة صعب ونواصل الجهود لإيجاد خطة شاملة لحل الدولتين
«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة
4 طن حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه | صور
مخالفات حددها القانون تمنع توصيل الكهرباء للعقارات | احذرها
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل..صور
لتخلف الإدارة عن تقديم دليل إدانته .. براءة موظف من جريمة مخلة بالشرف
لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين
تفاصيل وصول وفد مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش
هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط: خطة لترشيد النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين| تفاصيل

محافظ اسيوط
محافظ اسيوط
أسيوط: إيهاب عمر

قام اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية تفقد خلالها ورشة إدارة المحابس التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والواقعة بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة وتأهيل المحابس المستعملة وإعادة تدوير المعدات التالفة.

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسئولي قطاع المياه، من بينهم المهندس أحمد علي مدير عام منطقة مياه شرق أسيوط.

استقبال المحابس والمعدات القديمة

 وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل داخل الورشة التي تضم عدة أقسام متخصصة في استقبال المحابس والمعدات القديمة، مرورًا بمراحل الإصلاح والتأهيل الفني، وصولًا إلى إعادة تشغيلها بحالة تماثل الجديدة.

تقليل كلفة شراء محابس جديدة

 وتفقد أعمال الخراطة والتجميع والتجليخ والسنفرة وإعادة الطلاء، إضافة إلى تصنيع أجزاء أساسية كأعمدة الإدارة وصواميل الفك والتركيب والجوانات، وهي جهود ساهمت في تقليل كلفة شراء محابس جديدة وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

 وأشاد المحافظ بجهود العاملين وتميزهم في إنجاز هذه الأعمال، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من المخلفات ونواتج المخازن وتحويلها إلى معدات صالحة للاستخدام، بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية للشركة وتقليل النفقات. وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية تعميم هذه التجارب الناجحة لضمان رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودتها بما يعود بالنفع على المواطنين.

محافظة اسيوط ترشيد النفقات تحسين الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

ترشيحاتنا

المتسابق المصري

أصغر إمام بالأزهر..الأوقاف تهنيء المصري الفائز في مسابقة الملك محمد السادس

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة .. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عنها

تسويد النبي في الصلاة

هل يجوز تسويد النبي في الصلاة والأذان؟.. علي جمعة يصحح خطأ شائعا

بالصور

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد