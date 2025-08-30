أسيوط: خطة لترشيد النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين| تفاصيل

قام اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية تفقد خلالها ورشة إدارة المحابس التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والواقعة بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة وتأهيل المحابس المستعملة وإعادة تدوير المعدات التالفة.

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسئولي قطاع المياه، من بينهم المهندس أحمد علي مدير عام منطقة مياه شرق أسيوط.

استقبال المحابس والمعدات القديمة

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل داخل الورشة التي تضم عدة أقسام متخصصة في استقبال المحابس والمعدات القديمة، مرورًا بمراحل الإصلاح والتأهيل الفني، وصولًا إلى إعادة تشغيلها بحالة تماثل الجديدة.

تقليل كلفة شراء محابس جديدة

وتفقد أعمال الخراطة والتجميع والتجليخ والسنفرة وإعادة الطلاء، إضافة إلى تصنيع أجزاء أساسية كأعمدة الإدارة وصواميل الفك والتركيب والجوانات، وهي جهود ساهمت في تقليل كلفة شراء محابس جديدة وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين وتميزهم في إنجاز هذه الأعمال، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من المخلفات ونواتج المخازن وتحويلها إلى معدات صالحة للاستخدام، بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية للشركة وتقليل النفقات. وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية تعميم هذه التجارب الناجحة لضمان رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودتها بما يعود بالنفع على المواطنين.