حبس متهم بإنهاء حياة شاب فى مشاجرة بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس متهم بإنهاء حياة شاب فى مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب خلافات سابقة بينهما.



ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، في كشف غموض واقعة مقتـ.ل شاب بمنطقة أم بيومي بمدينة شبرا الخيمة، حيث تمكنت من ضبط المتهم - فكهاني- أطلق النار على المجني عليه من فرد خرطوش عقب مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة.

البداية بتلقي اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل المتولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم حسام الحسيني، رئيس مباحث مركز قليوب، بوقوع مشاجرة بين طرفين بمنطقة أم بيومي، أسفرت عن مصرع شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وعلى الفور، انتقل المقدم حسام الحسيني ومعاونيه إلى موقع الحادث، وبإجراء التحريات تبين مصرع محمد.ع، 22 عاما، عاطل، مقيم بدائرة المركز، مصاب بطلق ناري من فرد خرطوش في أنحاء متفرقة من جسده، وتم نقله لمستشفى قليوب تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأهالي ويدعى فتحي. أ، فكهاني، ومقيم بدائرة المركز، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة.