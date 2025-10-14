القليوبية.. استجابات عاجلة من المحافظ لطلبات توفير فرص العمل

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، الاجتماع الأسبوعي المخصص للقاء المواطنين بمدينة شبرا الخيمة، مستهدفًا حل المشكلات وتلبية احتياجات أهالي مدن شبرا الخيمة، قليوب، والقناطر الخيرية.



ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، حيث شهد الاجتماع اليوم صدور مجموعة من القرارات الفورية التي لامست القضايا المعيشية والصحية والتعليمية للأهالي.

وشهد اللقاء استجابات عاجلة لعدد من طلبات توفير فرص العمل، إذ جرى توفير وظائف لعدد من الشباب داخل شركات القطاع الخاص.

وفي إطار الاهتمام بذوي الهمم، وجّه المحافظ بتسهيل إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة لضمان حصوله على حقوقه وامتيازاته، كما تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتعيين سيدة أرملة تعول ثلاثة أطفال لتوفير مصدر رزق ثابت لها، بالإضافة إلى تعيين شاب آخر بإحدى الشركات الخاصة.

وفي الجانب الصحي، أولى المحافظ اهتمامًا خاصًا بالحالات الإنسانية الحرجة، حيث تم التنسيق مع مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية للكشف على مريض وإجراء عملية زرع قرنية على نفقة الدولة.

كما استقبل المحافظ سيدة لديها طفلة معاقة تعاني من ظروف حركية، ووجّه التأمين الصحي بسرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى توفير فرصة عمل لوالد الطفلة وصرف مساعدة مالية عاجلة لدعم الأسرة في مواجهة أعباء الحياة.

وفي قطاع التعليم، أصدر المحافظ قرارًا بإعفاء أبناء سيدة متوفى زوجها من المصروفات الدراسية بمدرسة خاصة، ووجّه بنقلهم إلى مدرسة حكومية بناءً على رغبتها تخفيفًا للعبء المالي عليها، كما وافق على نقل سيدة من عملها بمحافظة الفيوم إلى القليوبية مراعاةً لظروفها الأسرية والإقامة الفعلية داخل المحافظة.

كما تناول اللقاء عددًا من شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات البنية التحتية والنظافة والإشغالات في مدن شبرا الخيمة وقليوب، حيث وجّه المحافظ رؤساء المدن بالتدخل الفوري لرفع مستوى الخدمات وإزالة أي تعديات أو إشغالات تعيق حركة المرور أو تضر بالمظهر العام، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية للشكاوى واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن هذه اللقاءات تمثل آلية عمل مباشرة وسريعة تهدف إلى إنهاء معاناة المواطنين من خلال قرارات تنفيذية فورية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتعاون الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين سكرتير عام المحافظة، وممثلو مديريات العمل والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مدن وأحياء شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية.