أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
القليوبية.. استجابات عاجلة من المحافظ لطلبات توفير فرص العمل

إبراهيم الهواري

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، الاجتماع الأسبوعي المخصص للقاء المواطنين بمدينة شبرا الخيمة، مستهدفًا حل المشكلات وتلبية احتياجات أهالي مدن شبرا الخيمة، قليوب، والقناطر الخيرية.


ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، حيث شهد الاجتماع اليوم صدور مجموعة من القرارات الفورية التي لامست القضايا المعيشية والصحية والتعليمية للأهالي.
وشهد اللقاء استجابات عاجلة لعدد من طلبات توفير فرص العمل، إذ جرى توفير وظائف لعدد من الشباب داخل شركات القطاع الخاص.
وفي إطار الاهتمام بذوي الهمم، وجّه المحافظ بتسهيل إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة لضمان حصوله على حقوقه وامتيازاته، كما تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتعيين سيدة أرملة تعول ثلاثة أطفال لتوفير مصدر رزق ثابت لها، بالإضافة إلى تعيين شاب آخر بإحدى الشركات الخاصة.
وفي الجانب الصحي، أولى المحافظ اهتمامًا خاصًا بالحالات الإنسانية الحرجة، حيث تم التنسيق مع مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية للكشف على مريض وإجراء عملية زرع قرنية على نفقة الدولة.
كما استقبل المحافظ سيدة لديها طفلة معاقة تعاني من ظروف حركية، ووجّه التأمين الصحي بسرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى توفير فرصة عمل لوالد الطفلة وصرف مساعدة مالية عاجلة لدعم الأسرة في مواجهة أعباء الحياة.
وفي قطاع التعليم، أصدر المحافظ قرارًا بإعفاء أبناء سيدة متوفى زوجها من المصروفات الدراسية بمدرسة خاصة، ووجّه بنقلهم إلى مدرسة حكومية بناءً على رغبتها تخفيفًا للعبء المالي عليها، كما وافق على نقل سيدة من عملها بمحافظة الفيوم إلى القليوبية مراعاةً لظروفها الأسرية والإقامة الفعلية داخل المحافظة.
كما تناول اللقاء عددًا من شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات البنية التحتية والنظافة والإشغالات في مدن شبرا الخيمة وقليوب، حيث وجّه المحافظ رؤساء المدن بالتدخل الفوري لرفع مستوى الخدمات وإزالة أي تعديات أو إشغالات تعيق حركة المرور أو تضر بالمظهر العام، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية للشكاوى واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن هذه اللقاءات تمثل آلية عمل مباشرة وسريعة تهدف إلى إنهاء معاناة المواطنين من خلال قرارات تنفيذية فورية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتعاون الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
حضر اللقاء الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين سكرتير عام المحافظة، وممثلو مديريات العمل والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مدن وأحياء شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية.. السجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية بأسيوط استولى على مليون جنيه

الخارجية البحرينية: نقدر جهود الرئيس السيسي في قمة شرم الشيخ للسلام ومواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية

الخارجية البحرينية: نقدر جهود الرئيس السيسي ودعم للقضية الفلسطينيةفي قمة شرم الشيخ

تطوير حديقة المسلة

وزيرة البيئة ومستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يفتتحون أعمال تطوير حديقة المسلة التراثية بالزمالك

تعزيز الاقتصاد الدائري في مصر

وزارة البيئة بالشراكة مع القطاع الخاص يطلقون أول حملة جمع وإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة تحت شعار دور العلبة تدورلك

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

