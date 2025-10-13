السيطرة على حريق في بمصنع قطن بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع قطن بقليوب دون خسائر بشرية.

وشهدت قرية صنافير التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، حريقًا داخل مصنع للقطن بعزبة عبد الله باشا.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء أشرف جاب الله إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بنشوب حريق داخل أحد مصانع القطن بالقرية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة، تم نقله إلى مستشفى قليوب العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما نجحت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق بمعرفة جهات التحقيق المختصة.