درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي
بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة لمراقبة الأغذية على 80 منشأة بالإسماعيلية وتحرير 131 محضر مخالفات

الإسماعيلية انجي هيبة

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة. 

وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، أن مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية قاموا بالمرور الميداني على ٨٠ منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، تم خلالها سحب ٢٠ عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها، وأسفرت الحملة عن إعدام ١١٥ كيلو أغذية و٤٠ لتر سوائل منتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٣١ محضر مخالفات تنوعت بين ٥٤ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٧٧ محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد ٦ منشأة لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

