حملة لمراقبة الأغذية على 80 منشأة بالإسماعيلية وتحرير 131 محضر مخالفات

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.

وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، أن مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية قاموا بالمرور الميداني على ٨٠ منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، تم خلالها سحب ٢٠ عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها، وأسفرت الحملة عن إعدام ١١٥ كيلو أغذية و٤٠ لتر سوائل منتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٣١ محضر مخالفات تنوعت بين ٥٤ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٧٧ محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد ٦ منشأة لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.