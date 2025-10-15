قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الباكستاني: مقتل 15من مسلحي طالبان ردا على استهداف معبر تشمن
المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى
الرئيس السيسي يهنئ غينيا الإستوائية بمناسبة ذكرى العيد القومي
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات القومية وضبط الأسواق
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث
اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
وزير الري: إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار التحول الرقمي والحوكمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية يوفر 228 ألف فرصة عمل حتى 2025

منار عبد العظيم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظات الحدودية من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي موّل منذ 2014 وحتى 2025 نحو 2259 مشروعًا بإجمالي 86 مليون جنيه.

دعم الحرف اليدوية وتمكين المرأة والشباب
أوضح الحمصاني، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تركز على دعم الحرف التراثية كأداة للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرأة والشباب يمثلون الفئة الأكبر من المستفيدين، حيث شاركت السيدات بنسبة 58% في معرض "تراثنا" الأخير.

برامج تدريب وتأهيل لرواد الأعمال
أشار المتحدث إلى أن الجهاز لا يقتصر على تقديم التمويل، بل ينفذ برامج تدريبية لتمكين المستفيدين من إدارة مشروعاتهم بنجاح، ضمن خطة شاملة لخفض البطالة وتحسين مستوى المعيشة في المحافظات الحدودية.

تسهيل التراخيص وتعزيز بيئة الاستثمار
منذ 2014 وحتى 2025، تم إصدار أكثر من 14 ألف رخصة مؤقتة و12 ألف رخصة نهائية، ما ساعد في خلق بيئة استثمارية مشجعة في تلك المحافظات. ويجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات من خلال منظومة الشباك الواحد.

خريطة استثمارية لفرص واعدة
أكد الحمصاني وجود تعاون مع وزارة الاستثمار لإعداد خريطة استثمارية للمحافظات الحدودية، بما يسهم في توجيه التمويلات نحو مشروعات ذات جدوى اقتصادية، مما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة.

نتائج ملموسة للتمويل
بلغ إجمالي التمويل المقدم من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية نحو 4.9 مليار جنيه، مما أسفر عن تمويل أكثر من 128 ألف مشروع، وتوفير ما يزيد عن 228 ألف فرصة عمل حتى عام 2025.

