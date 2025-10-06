متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الوصول بمعدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، ثم إلى النسبة المستهدفة النهائية عند 7%.

حقيقة زيادة أسعار البنزين والكهرباء:

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، حتى الآن لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء، مؤكدا أن أي قرار سيتم اتخاذه في المستقبل؛ سيعلن بكل شفافية، مع استمرار دعم السولار؛ لمراعاة محدودي الدخل.

أدوات مصر لضبط الأسعار في الأسواق:

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على عدة محاور لضبط الأسعار في الأسواق، منها "زيادة إتاحة السلع الأساسية، والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي تضطلع به أجهزة الدولة.