قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
نصر جديد لمصر | رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خالد العناني: العالم يحتاج اليوم إلى اليونسكو أكثر من أي وقت مضى

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
فرناس حفظي

بعد إعلان فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو ، قال الدكتور خالد العناني، أشكر بلدي مصر التي وقفت خلف ترشيحي .

وتابع، العالم يحتاج اليوم إلى اليونسكو أكثر من أي وقت مضى.

و أضاف العناني، قائلا: سأعمل لصالح اليونسكو دون تمييز ودون أجندة جغرافية،  و أشكر الدول العربية والاتحاد الأفريقي على دعم ترشيحي، مؤكدا أن اليونسكو تعمل لصالح السلام وتوحد بين الجميع.

حصل الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى رئاسة هذه المنظمة الأممية العريقة، وفق ما أعلنه السفير المصري في باريس.


وجاء انتخاب العناني بعد جلسة مطوّلة للمجلس التنفيذي في دورته الـ222 بالعاصمة الفرنسية باريس، تنافس خلالها المرشح المصري والعربي الدكتور خالد العناني مع نظيره الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، في سباق حسمته الكفاءة والخبرة لصالح العناني، الذي سيخلف الفرنسية أودري أزولاي في قيادة المنظمة خلال مرحلة دولية دقيقة تتطلب توازناً وخبرة واسعة.


ويُعد فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب تتويجا لمسيرة أكاديمية ومهنية ثرية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، جمع خلالها بين العمل الأكاديمي والإداري والدبلوماسي الثقافي.


فيما يلي أبرز محطات مسيرة الدكتور خالد العناني 
شغل منصب وزير السياحة والآثار (ديسمبر 2019 – أغسطس 2022)، وكان أول وزير يجمع بين حقيبتي السياحة والآثار منذ فصلهما عام 1966.
تقلد قبلها منصب وزير الآثار (مارس 2016 – ديسمبر 2019).
يشغل منصب أستاذ علوم المصريات بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وعضو هيئة تدريس منذ عام 1993.
حاز عدة أوسمة دولية رفيعة، من بينها:
وسام فارس جوقة الشرف (فرنسا – 2025)
وسام الشمس المشرقة (اليابان – 2021)
وسام الاستحقاق (بولندا – 2020)
وسام فارس في الفنون والآداب (فرنسا – 2015)
حصل على دكتوراه في علوم المصريات من جامعة پول ڤاليري مونبلييه 3 بفرنسا عام 2001.
تولى الإشراف العام على المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بين عامي 2014 و2016.
شغل مناصب أكاديمية عدة، منها وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس قسم الإرشاد السياحي بجامعة حلوان.
عمل خبيرًا علميًا وباحثًا مشاركًا بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة بين عامي 2002 و2016.
حصل على وسام راعٍ لصندوق التراث العالمي الإفريقي (2025)، وتم اختياره سفيرًا للسياحة الثقافية لدى منظمة السياحة العالمية عام 2024.

ويأتي هذا الفوز ليعزز مكانة مصر على الساحة الثقافية الدولية، ويعيد إلى الأذهان إسهاماتها العريقة في مجالات التراث والتعليم والثقافة، فيما يُتوقع أن يشكل العناني برؤيته الأكاديمية والدبلوماسية نقلة نوعية في مسار اليونسكو خلال السنوات المقبلة.

مدير عام منظمة اليونسكو خالد العناني اليونسكو الاتحاد الأفريقي الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المتهمين

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

ترشيحاتنا

عمرو غلاب

قيادي بالجبهة الوطنية مهنئا العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو: «مصدر فخر لمصر»

عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد

رئيس حزب الوفد يهنئ بفوز الدكتور خالد العناني منصب مدير عام اليونسكو

خالد العناني، مدير عام منظمة اليونسكو

حماة الوطن يهنئ الدكتور خالد العناني بالفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

بالصور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

قيادة السيارات
قيادة السيارات
قيادة السيارات

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد