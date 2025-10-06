قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

الزوجه
همت الحسينى

تحدثت نجوى الزيادي الناجية من واقعه تخلص اب من ابنائه الثلاثه من زوجته الاولى ومحاوله التخلص منها      عقب خروجها من مستشفى الطوارئ وعودتها الى منزلها من خلال تصريحات لها فى بث مباشر على الفيس بوك “  انا فيا وجع كبير من يوم اللى حصل  بحلم بكوابيس مش متخيله ان العيال راحوا مني كانوا بالنسبه لي عيالي بجد يا رب صبرنى،  انا كل يوم كنت بحلم بكوابيس وبحلم بعصام انه بيموتني كل شويه”..

مكنش ينفع اكمل معاه وكان لازم اتطلق منه لاني اتحملت كثير

 انا عشت ايام صعبه ولما طلبت الطلاق كان حقي من حقي ان انا اعيش حياتي اللي انا اختارها انا تعبت مش عايزه حد يظلمني يقول لي انت السبب عشان طلبت الطلاق هو انا مش من حقي ان انا اطلب الطلاق مش الطلاق ده ربنا حلله وصلت مع عصام  لمرحله ان ما مبقاش  ينفع اكمل معاه  وصلت العلاقه بينا لاصعب وقت فانا ما مكنش ينفع  اكمل معاه".

انا اتجوزته  عشان العيال انا مبسوطه والمحل بتاعي مش مخليني محتاجه حاجه

 وواصلت باكيه “ انا ما كنتش محتاجه راجل في حياتي انا اتجوزت ابوهم عشان خاطرهم كانوا صعبانين عليا عشان يتامى قلت هم زي اولادي انا الحمد لله ما كنتش محتاجه منه فلوس ولا محتاجه حاجه انا  ورثت من ابويا ولما عملت المحل كنت هعمل جمعيه قبل ما اخذ الورث؛ عصام  قال لي هديكي 60 الف جنيه وبلاش تعملي جمعيه لحد ما اخذ الورث اخذتهم ولما اخذت ورث ابويا سدتهم له الناس ما تحكمش على اللي عليا وتيجي عليا وتقول لي كنت اقعدي وكملي اقعد واكمل وانا تعبت خلاص ما كانش ينفع اكمل”.

وكانت نجوى الزيادى  قد تلقت طعنات من زوجها بسبب اصرارها على الطلاق منه فقام بالتخلص من اولاده  عقب نهديده لها ثم  طعنها عده طعنات للتخلص منها ثم انهى حياته.

وشهدت مدينه نبروه واقعه مبكيه ومحزنه حيث قام اب بالتخلص من ابناءه الثلاثه مريم ومحمد ومعاذ اسر اصرار زوجته الاخيره على الطلاق منه  .  

الدقهلبة نبروه الزيادى التاجية

طريقة عمل معكرونة الكانيلوني
مدر طبيعي للبول ..نوع شهير من الخضار بسعر رخيص عليك تناوله
نيسان ليف
مزاد سيارات
