محافظات

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

همت الحسينى

قالت نجوى  الزيادي زوجة الدقهلية الناجية من محاولة قتلها على يد زوجها عصام العزباوي بعد إنهاء حياة أطفاله الثلاثة بعد أن تمكن الأطباء  بمستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، في إنقاذ حياتها بعد إجراء عدة عمليات جراحية وخضوعها بالعناية المركزة حتى استطاعت التحدث والإدلاء بأقوالها بحضور ممثلي النيابة العامة.

كشفت الزوجة الناجية أمام المستشار أحمد النجدي، رئيس نيابة طلخا الجزئية، أن خلافات مستمرة بينها وبين زوجها "عصام العزباوى "،45 عاما على إثرها عقدت العزم على الانفصال عنه رغم تعلقها الشديد بأبنائه الثلاثة والتي عملت على تربيتهم بعد وفاة زوجته الأولى خلال وضعها طفلها الأخير.

 
واضافات أن الزوج كان يعمل سائق شاحنة ويتوجه بها خارج البلاد إلا أن في الآونة الأخيرة حيث سافر إلى الاردن وكان ينهى  أوراقه للسفر للسعودية و توترت العلاقة  بينهما وتركت منزل الزوجية 
وتابعت"  يوم الواقعة تواصل معي أكثر من مرة هاتفيًا وطلب مني العودة إلا أننى رفضت وبدأ في تهديدي بإنهاء حياتي وحياة الأولاد إذا لم أعاود الحضور للمنزل.

 
وتابعت:"لم أصدق كلامه رغم  تهديده لى وجاء المحل في التاسعة من مساء يوم الواقعة وحاول أثناءها للعدول عن قرار الانفصال ورفضت ليبدأ في محاولات سحبي إلى "سندرة"   اعلى المحل بحجة طلب مناقشته في بعض الأمور ولا يريد أحد من المارة رؤيتنا.


وقالت :" ذهبت معه وحاول أكثر من مرة تقبيلي لكن كنت  أدفعه لافاجئ به يتحول إلى وحش ويستل سكين ويسدد لي بعض الطعنات وتركني نازفة في دمائي وهرب ولا أدري ما حدث بعد ذلك".
وواصلت :" لم  أعلم بوفاة الأطفال إلا بعد أسبوع من مكوثي بالمستشفى واكتشفت أنه أقدم على الانتحار بعد جريمته".

وتعود القضية  بتلقي اللواء عصام  هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا ،يوم 18 سبتمبر يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بوقوع حادث قيام شخص بقتل عدد من الأطفال وطعن زوجته.

.

انتقل ضباط  مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجريمة وقعت داخل شقة بمنطقة خلف مدرسة الصنائع   ووجود جثامين الأطفال (مريم ـ معاذ ـ محمد) تتراوح أعمارهم من 5 إلى 10 أعوام  وبهم أثار خنق وطعن فضلا عن الزوجة وتدعي "نجوى، والتي نقلت للمستشفى متأثرة بإصابتها  داخل محل خاص بها.

بسؤال الأهالي اتهموا والدهم ويدعي "عصام العزباوي"، 45 عاما، بأنه وراء ارتكاب الواقعة ويعيش رفقة الاطفال أبنائه بعد وفاة زوجته الأولى خلال وضعها مولودها الأخير وزواجه من السيدة المصابة والتي عملت على تربية الأبناء ونتيجة للخلافات الزوجية  أقدم على التخلص منهم .

