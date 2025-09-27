المجلس القومي للمرأة ينظم برنامجًا ترفيهيًا لفتيات "نورة" بالدقهلية

ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات، الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وتحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نظم المجلس القومي للمرأة برنامجًا ترفيهيًا لفتيات برنامج "نورة" بقرى دانجواي و بساط كريم بمحافظة الدقهلية.

وأكدت شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني لتمكين الفتيات، أن البرنامج الترفيهي يهدف إلى مساعدة الفتيات على مواجهة الضغوط الحياتية والتحديات المجتمعية، وتعزيز قدرتهن على التفكير الإيجابي وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات اليومية، إلى جانب تنمية مهارات التركيز والانتباه، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة متنوعة شملت تمارين رياضية وألعاب تفاعلية بالإضافة إلى الأنشطة الفنية مثل الرسم على الأرض، موضحة أن البرنامج تم تنفيذه قبل بدء العام الدراسي الجديد، بهدف الترفيه عن الفتيات وتجديد نشاطهن وبث روح الحماس لديهن.

ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تمكين الفتيات في القرى والمراكز، وبناء جيل قادر على المشاركة الفاعلة في المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة المصرية وتنميتها.

وفى ذات السياق،يواصل المجلس تدريبات المرحلة الثانية من الدليل التدريبي لميسرات برنامج نورة في محافظة بني سويف، وذلك بمشاركة ٢٥ميسرة من قرية بنى عدى.

ناقش التدريب مهارات فهم الذات وأنماط الشخصية وكيفية إدارة المشاعر إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.