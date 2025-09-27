أورمان الدقهلية.. تسليم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين

سلمت جمعية الأورمان بالدقهلبة (1027) جهاز تعويضي وكرسي متحرك للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة الدقهلية على مدار الشهور السابقة، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الاجهزة التعويضية.

جاء ذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.



وأكدت الدكتورة هالة جوده، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، أن تسليم ال (1027) الطرف الصناعى والكرسي المتحرك جاء ضمن مشروع تنموي للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأوضحت أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "حياة كريمة" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء محافظة الدقهلية، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.



و قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع الدقهلية وتم تسليمهم الاجهزة التعويضية بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة.



مضيفاً انه الدعم جاء بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي لتحديد الحالات المستحقة.