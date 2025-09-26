بسبب ماس كهربائى.. إصابة 4 في حريق شقة بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص باختناق إثر وقوع حريق بسبب ماس كهربائى في شقة بإحدى قرى الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حربق داخل شقة بالدور الثاني بعزبة كوبري مشة بالجمالية.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الحماية المدنية و الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة

كلا من معتمد أحمد محمود سمرة 53عاما باختناق

ومحمد أبو المعاطي معاطي ربيع ،47عاما ، محمد السيد محمد محمود21 عاما “ اختناق” وهاني حسن البلبيسي عوض17 عاما باختناق.



وتمكنت الحماية المدنية من إطفاء الحريق قبل امتداده إلى الأماكن الأخرى.

تم نقل المصابين الى مستشفى الجمالية لتلقى العلاج وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

