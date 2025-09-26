قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تهدف لتطوير ضباط المستقبل وتأهيل الإنسان المصري
أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب
الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة بالكامل مترابطة.. ونعمل على تطوير إمكانيات الأكاديمية العسكرية
السيسي: قناة السويس فقدت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين
حقيقة تعرض محمد ممدوح لوعكة صحية بمهرجان الغردقة السينمائي
الرئيس السيسي: شباب وشابات مصر أغلى ما لدينا
الرئيس السيسي: عملية تطوير البرامج التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية دائمة ومستمرة
الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل
الرئيس السيسي: نعمل بكل قوة وإخلاص من أجل وقف الحرب في غزة
وزير الطيران: العلاقات المصرية – السعودية تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في صناعة النقل الجوي
استشهاد فرد من قوات الحماية المدنية وإصابة 3 آخرين أثناء إخماد نيران حريق مصنع نسيج المحلة المنهار .. صور
الدقهلية: أسواق المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة تعمل يوميا

همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار عمل أسواق المعرض الدائم للسلع الغذائية المختلفة يوميا، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلب المواطنين بتواجد السوق بشكل دائم، لتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأكد المحافظ ، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق المعرض الدائم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنع، إلى جانب الخضراوات والفاكهة واللحوم، وذلك في إطار السعي لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في أسواق السلع الغذائية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

وأشار "مرزوق" إلى أن السوق الدائم يمثل نموذجًا متميزا، في إطار خطة شاملة لدعم الأسواق المجتمعية ومبادرات تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعا مواطني الدقهلية إلى الاستفادة من الأسعار المخفضة بالمعرض، والتفاعل مع الجهود الحكومية لتوفير احتياجاتهم بأسعار في متناول الجميع ، مؤكدا على أننا نعمل لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن في الأسواق، كما دعى المواطنين إلى الابلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار أو عدم البيع بالأسعار المعلنة.

كما يتم عرض وبيع الأسماك من 40 إلى 120 جنيه، والبيض الأبيض والأحمر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ماغي بوغصن

ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد نجلها ريانو

ايتن عامر

كلهم بيحبوا مودي.. أيتن عامر تروج لمسلسلها مع ياسر جلال

غادة عادل وابنها

غادة عادل تغادر مهرجان الغردقة لسينما الشباب مع ابنها

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

