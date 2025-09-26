الدقهلية: أسواق المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة تعمل يوميا

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار عمل أسواق المعرض الدائم للسلع الغذائية المختلفة يوميا، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلب المواطنين بتواجد السوق بشكل دائم، لتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأكد المحافظ ، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق المعرض الدائم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنع، إلى جانب الخضراوات والفاكهة واللحوم، وذلك في إطار السعي لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في أسواق السلع الغذائية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

وأشار "مرزوق" إلى أن السوق الدائم يمثل نموذجًا متميزا، في إطار خطة شاملة لدعم الأسواق المجتمعية ومبادرات تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعا مواطني الدقهلية إلى الاستفادة من الأسعار المخفضة بالمعرض، والتفاعل مع الجهود الحكومية لتوفير احتياجاتهم بأسعار في متناول الجميع ، مؤكدا على أننا نعمل لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن في الأسواق، كما دعى المواطنين إلى الابلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار أو عدم البيع بالأسعار المعلنة.

كما يتم عرض وبيع الأسماك من 40 إلى 120 جنيه، والبيض الأبيض والأحمر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.