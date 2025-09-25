محافظ الدقهلية يشدد على الالتزام بمواعيد الحضور بعيادة التأمين الصحي بجديلة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية عيادة التأمين الصحي بجديلة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي.

وأكد المحافظ على ضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين، بمواعيد الحضور لسرعة إنجاز احتياجات المواطنين بالعيادة، كما شدد على حُسن استقبال المرضى وسرعة تلبية احتياجاتهم الصحية والعلاجية وتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، والتأكد من عدم وجود أي نواقص في العلاج.

والتقى "مرزوق" بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مشددًا على حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية بالشكل اللائق، وأكد لهم أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في سبيل استمرار تطوير المنظومة الصحية، وتوفير كافة أوجه الرعاية لمختلف فئات المجتمع، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد "مرزوق" على أهمية المتابعة اليومية من قبل الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالمحافظة، من خلال المرور الميداني على جميع عيادات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة، والعمل الفوري على إزالة أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة، واستكمال أية نواقص من الأدوية على الفور.

