الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد موقف سيارات جديلة بالمنصورة

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، موقف السيارات بمنطقة جديلة بالمنصورة.

 وأكد أنه لا يتوقف عن الجولات الميدانية اليومية المفاجئة للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات خاصة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط، وتأكد بنفسه من توافر سيارات نقل الطلاب والمواطنين.

وتابع  محافظ الدقهلية حركة نقل الركاب بنفسه في موقف سيارات الركوب بجديلة، والتأكد من توافرها وانتظامها، وعدم وجود تكدس للمواطنين، كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى أماكن توجههم.

 وأكد أن سيارات النقل الجماعي تعمل على جميع خطوط المدينة لمنع التكدس وتيسير حركة النقل، مشددا على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكوى الركاب في أي مكان.

وخلال تفقد، محافظ الدقهلية موقف جديلة، حرص على الاستماع إلى المواطنين مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، ووجه خلال تفقده الموقف برفع أي إشغالات من محيط الموقف، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أشكال تعوق السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة، وأكد ان إدارة المرور تتابع على مدار اليوم انتظام حركة السيارات في جميع الخطوط.

الدقهلية محافظ جديله جولة

