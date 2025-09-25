محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء استاد المنصورة عقب قرار تشكيله

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خريطة عمل لتطوير ستاد المنصوره ليكون منارة الرياضة بالدقهلية.

وترأس "محافظ الدقهلية " الإجتماع الأول لمجلس أمناء ستاد المنصورة ، حيث تم استعراض خطة العمل التنفيذية لتطوير الإدارة والتشغيل، بما يضمن استدامة البنية الرياضية والخدمية ورفع كفاءة الاستاد ليكون منارة رياضية ومجتمعية لأبناء المحافظة.

وأجري "وزير الشباب والرياضة " اتصالا هاتفيا بمحافظ الدقهليه خلال الاجتماع وأعرب عن خالص تقديره للجهود المبذولة بمحافظة الدقهلية وخاصة قطاع الرياضه ، مؤكداً أن تشكيل مجلس الأمناء بخبرات نوعية خطوة مهمة لتحقيق إدارة احترافية للمنشآت الرياضية، مشيراً إلى أن الوزارة تضع ستاد المنصورة ضمن أولوياتها ليكون نموذجاً يحتذى به في الصيانة والتشغيل.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدعم الكامل متواصل لتعزيز دور ستاد المنصورة في خدمة نادي المنصورة العريق، وتوفير بيئة مناسبة لتأهيل اللاعبين والناشئين، مشدداً على أهمية حوكمة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد بما ينعكس على مصلحة الجماهير والرياضة.

وشدد "مرزوق " خلال الاجتماع على أن الصيانة الدورية والحفاظ على ما تم من أعمال التطوير تمثلان أولوية قصوى، موجّهًا بوضع جداول صيانة وقائية ملزمة، ومعايير تشغيل واضحة للملاعب ومرافق الاستاد وكامل المنظومة الخدمية، لضمان جاهزية دائمة تستوعب التدريبات والمباريات والأنشطة الجماهيرية بأعلى مستويات الأمان.

وأكد " المحافظ " علي أن ستاد المنصورة سيكون مفخرة لمحافظة الدقهلية، ويجب أن يعكس مكانتها وتاريخها الرياضي، موضحًا أن المحافظة ستدعم كافة الخطوات التي تضمن تحسين تجربة الجماهير واللاعبين، ورفع كفاءة الخدمات (الدخول والخروج، مرافق الجمهور، غرف الفرق، الخدمات الطبية والطوارئ).

كما شدد “مرزوق” على أن الاستاد سيكون من أهم الأسباب الأساسية لعودة نادي المنصورة إلى الدوري الممتاز، عبر توفير بيئة تدريب ومنافسة متميزة، وتنسيق محكم مع النادي ومديرية الشباب والرياضة لوضع جداول الاستخدام، ودعم برامج إعداد الناشئين والأكاديميات، مع حوكمة مالية وإدارية تضمن تعظيم الاستفادة من الموارد وفقًا للقواعد المنظمة.

وكلّف " المحافظ " مجلس الأمناء بإعداد خطة تتضمن أولويات الصيانة العاجلة وتحسين الخدمات ، وآلية متابعة أسبوعية بمؤشرات أداء قابلة للقياس (جاهزية الملعب، زمن الاستجابة، معدلات الإشغال، رضا المستخدمين) ، ووضع تصور لتعظيم الموارد ببرامج وأنشطة رياضية ومجتمعية منضبطة، دون أي إخلال بمعايير السلامة وخدمة النادي والجمهور.