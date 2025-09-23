محافظ الدقهلية: استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في مراكز وقرى المحافظة

أكد محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.



جاء ذلك خلال متابعة محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، التي أقيمت بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر



وأكد مرزوق أن القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.



من جهته، أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 1387 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 9 عيادات، شملت باطنة، وعيادتي أطفال، وجراحة، وأسنان، ورمد، ونساء وتنظيم أسرة، وجلدية، وعظام.



كما قامت القافلة بإجراء أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر، ومعمل الدم والطفيليات، إلى جانب عقد ندوات تثقيفية، استفاد منها 683 مترددا على القافلة.