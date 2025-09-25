جذبتها درًاسة الأرز.. مصرع سيدة بإحدى قرى الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها بعدما جذبتها ماكينة دراسة قش الأرز بأحد الأراضي الزراعية بمنطقة العزبة الحمراء مركز نبروه بمحافظة الدقهلبة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مركز شرطة نبروة بمصرع سيدة جذبتها ماكينة دراسة قش الارز باحد الاراضي بمنطقة العزبة الحمراء .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتببن ان الفقيدة تدعة « فتحيه محمد ياسين، 45 عاما، ومقيمة بهوت نبروة» ونقلها إلى مستشفى نبروة المركزي وتبين انه اثناء تشغيل ماكينة دراسة قش الارز جذبتها الماكينة وتحولت جثتها الي أشلاء.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت للنيابة العامة .