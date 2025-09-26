زوح ينهي حياة زوحته طعنا في الدقهلية

انهى زوج حياه زوجته طعنا بالسكين اثر نشوب خلافات بينهما بعزبه جاد التابعه لمركز بلقاس بمحافظه الدقهلية.

تلقت مديريه امن الدقهلية اخطارا من شرطه النجده يفيد بقيام زوج بالتخلص من زوجته طعنا بالسكين لخلافات بينهما ثم قام بالتوجه الى المركز لتسليم نفسه.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع رباب .ا. ا 37 عاما على يد زوجها السيد .ص م 42 عاما مقيمين عزبه جاد وبالفحص والتحري تبين نشوب خلافات بينهما بسبب رغبه الزوج في الحصول على اموال من الزوجه التي تعمل من اجل الانفاق عليهم تم نقل الزوجه الى مستشفى بلقاس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة