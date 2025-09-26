صحة الدقهلية : انطلاق فعاليات مبادرة «رؤية أمل» بـمستشفى الرمد

استضافت مستشفى رمد المنصورة اليوم الخميس 25 سبتمبر فعاليات اليوم العلمي الأول لمبادرة "رؤية أمل"، والتي تستهدف فحص عيون الأطفال المبتسرين، وذلك برعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

شهد الفعالية حضور الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة بسمة شوكت – مدير إدارة الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، والدكتور محمد وهدان – مدير إدارة الجودة بالمديرية، إلى جانب الدكتور أحمد حسان – مدير مستشفى رمد المنصورة، ونخبة من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين المشاركين في المبادرة.

تضمن البرنامج العلمي استعراضًا تفصيليًا لآلية عمل المبادرة التي تقوم على متابعة الحالة منذ دخول الطفل الحضانة، مع تنسيق متكامل بين أطباء الحضانات وأطباء العيون لضمان سرعة التشخيص والتدخل، إضافة إلى مناقشة إحصائيات المبتسرين وأفضل البروتوكولات العالمية لفحصهم وعلاج أمراض الشبكية المبكرة، وعرض التطبيق الذكي الخاص برصد ومتابعة الحالات والذي يتيح تسجيل بيانات الطفل وإدارة خطة العلاج بشكل موثق ومتكامل.

وصرّح الدكتور السيد فاروق بأن هذه المبادرة تمثل أملًا حقيقيًا للأسر في ضمان التدخل المبكر للحالات المعرضة لمشكلات الشبكية، وأن التنسيق بين الأقسام الطبية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للأطفال المبتسرين. فيما أكد الدكتور أحمد حسان أن المبادرة ليست مجرد فحوصات بل منظومة متكاملة تشمل التوثيق العلمي والمتابعة المستمرة، مشيرًا إلى تطلع المستشفى لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل جميع مستشفيات المحافظة.

واختُتمت الفعالية بتكريم فرق العمل من أطباء الحضانات والعيون وأطقم التمريض والإداريين، مع إشادة خاصة بدور مشرفات عيادة المبتسرين في متابعة الحالات واستكمال إجراءات التأمين الصحي.

ويذكر أن صحة الدقهلية قد أطلقت مبادرة "رؤية أمل" في منتصف فبراير 2025 للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين، تحت إشراف مستشفى رمد المنصورة وإدارة الرعاية الحرجة، وبالتنسيق بين أطباء العيون والحضانات.