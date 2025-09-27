الدقهلية: 8365 خدمة طبية وعلاجية من قوافل طبية مجانية خلال سبتمبر

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته الدائمة لأعمال القوافل الطبية والعلاجية المجانية، والتي تقام بقرى مراكز المحافظة تباعاً وفقا للأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، واستفاد منها خلال شهر سبتمبر بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 8365 مواطن، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وقال المحافظ إنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لتوافر امكانيات معينة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، واستمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية التي استمرت على مدار شهر سبتمبر، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، استفاد منها، بالكشف والعلاج، في مختلف التخصصات الطبية 4120 مواطن، بالإضافة إلى إجراء 473 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 581، ومعمل الطفيليات 166، ومعمل الدم 732، وخلع الأسنان 47، تم تحويل 11 إلى المستشفيات، وإصدار قرارين علاج على نفقة الدولة، وندوات تثقيفية استفاد منها 2233 شخص.