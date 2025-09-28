وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس نبروه لمتابعة العملية التعليمية

تفقد المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في جولة ميدانية في بداية الأسبوع الثاني عددا من مدارس نبروه لانتظام جميع الصفوف الدراسية، كان في استقباله عماد الدوماني مدير إدارة نبروه التعليمية وعددا من القيادات التعليمية بالإدارة.



وشملت الجولة زيارة مدارس: أشرف جاويش الثانوية المشتركة ، لدروتين الابتدائية و الشهيد خالد الشوادفي الإعدادية.



و تابع وكيل أول الوزارة الفصول الدراسية حيث أشاد بما لمسه من حسن استقبال الطلاب وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة مؤكداً على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية.

كما وجَّه العديد من النصائح والإرشادات التربوية العاملين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم إضافةً إلى تحاوره مع الطلاب في أجواء أبوية يسودها الود والاحترام وقد تطرّق في كلمته بصفوف المرحلة الإعدادية إلى الحديث عن نظام البكالوريا ومزاياه والجوانب الإيجابية فيه و ما يتيحه من فرص عديدة للطالب

فيما أثني الرشيدي على ما لمساه من نظافة ونظام والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وتمني للجميع دوام التوفيق والسداد وعاماً دراسياً سعيداً موفقاً .