مديرية التموين بالتنسيق مع الطب البيطري بالدقهلية تشن حملات رقابية تسفر عن تحرير 108 مخالفات

شنت مديرية التموين بالدقهلية بقيادة وكيل الوزارة علي حسن، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور أحمد السباعي، حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأسواق بمراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 108 مخالفات وذلك لضبط المنظومة التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من الصلاحية للاستهلاك تنفيذا لتكليفات،المحافظ طارق مرزوق.

وأكد المحافظ -حسب بيان عن المحافظة اليوم /السبت/- أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لكل أشكال التلاعب والغش، سواء في رغيف الخبز أو السلع التموينية، مشيرا إلى أننا لن نسمح بأي تجاوز يمس صحة وسلامة المواطنين أو يعبث بحقوقهم الأساسية من السلع المدعمة، وتعليمات واضحة ومشددة بتكثيف الرقابة وتغليظ العقوبات على كل من يحاول التلاعب بمنظومة الدعم.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة يوميا في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق والتأكد من صحة وسلامة الأغذية.

وتابع وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بالتنسيق مع مدير مديرية الطب البيطري، الحملات تفتيشية، حيث استهدفت التفتيش على المخابز البلدية المدعمة، وأسفرت عن تحرير 83 مخالفة متنوعة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وتدني مستوى النظافة، والتصرف في الدقيق المدعم، فضلًا عن توقف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق

ومن خلال حملات الأسواق بمراكز المحافظة، تحت إشراف مدير عام التجارة الداخلية الدكتورة شيماء الهندي، والتي أسفرت عن ضبط 25 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات الغش التجاري والذبح خارج السلخانة وتداول سلع بدون فواتير.

كما تمكنت الحملات من التحفظ على كميات من السلع المتنوعة، شملت 4 جراكن زيت وصفيحة عسل مجهول المصدر، وطنين دقيق، و200 كيلو لحوم بلدية، ومصنعات برجر ولحم مفروم واستربس غش تجاري، و60 كيلو جراما لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة، و10 كيلو جرامات كبدة مجمدة بدون بيانات.

