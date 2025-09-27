محافظ الدقهلية: تحصين 219 ألف رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1

أعلن محافظ الدقهلية طارق مرزوق، عن تحصين 219 ألفا و414 رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1، يوم السبت الماضي 16 أغسطس.

وأكد المحافظ -حسب بيان له اليوم/السبت/- أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة الأنحاء بالمحافظة بجانب تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض.

وأضاف المحافظ، أن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

ومن جانبه أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة الدكتور أحمد السباعي، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الأبقار والجاموس، بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.

