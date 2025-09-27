محافظ الدقهلية: 8365 شخصا استفادوا من القوافل العلاجية المجانية خلال سبتمبر الجاري

أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق، متابعته الدائمة لأعمال القوافل الطبية والعلاجية المجانية التي تقام بقرى مراكز المحافظة تباعاً وفقا للأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن 8365 شخصا استفادوا بالكشف وتلقي العلاج بالمجان خلال شهر سبتمبر الجاري.



وقال محافظ الدقهلية - في بيان اليوم - إن القوافل الطبية تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة وضمن خطة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، مشددا على ضرورة أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج لتوافر إمكانيات معينة لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، مؤكدا استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.



من ناحية أخرى، تُنظم جامعة المنصورة فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الـ13 لكلية الطب البيطري، غدا /الأحد/ بمدينة رأس البر، تحت عنوان "تطوير الطب البيطري من خلال الذكاء الاصطناعي.. الاتجاهات الناشئة والفرص المستقبلية"، بمشاركة عربية ودولية واسعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وتشهد فعاليات المؤتمر مشاركة ممثلين من جامعة الدول العربية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، كما يجمع المؤتمر نخبة من عمداء كليات الطب البيطري ونقباء الأطباء البيطريين من مختلف الدول العربية، إلى جانب خبراء وباحثين من جامعات عالمية مرموقة، لمناقشة أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية في تشخيص الأمراض، وتحسين الثروة الحيوانية، وتعزيز مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.



وأكد رئيس رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر- وفق بيان - أن انعقاد هذا المؤتمر يجسد الدور الريادي لجامعة المنصورة على الساحتين العربية والدولية، ويعزز استراتيجيتها الهادفة إلى دعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز مكانة مصر الأكاديمية عربياً وإقليمياً وعالمياً، موضحا أن هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة باختياره الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسيا للنقاش، باعتباره أداة استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في التعليم البيطري والبحث العلمي، ولتعزيز مفهوم الصحة الواحدة بما يخدم الإنسان والحيوان والبيئة معاً.

