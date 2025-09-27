قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
محافظات

محافظ الدقهلية: 8365 شخصا استفادوا من القوافل العلاجية المجانية خلال سبتمبر الجاري

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق، متابعته الدائمة لأعمال القوافل الطبية والعلاجية المجانية التي تقام بقرى مراكز المحافظة تباعاً وفقا للأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن 8365 شخصا استفادوا بالكشف وتلقي العلاج بالمجان خلال شهر سبتمبر الجاري. 


وقال محافظ الدقهلية - في بيان اليوم - إن القوافل الطبية تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة وضمن خطة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، مشددا على ضرورة أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج لتوافر إمكانيات معينة لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، مؤكدا استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.
 

من ناحية أخرى، تُنظم جامعة المنصورة فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الـ13 لكلية الطب البيطري، غدا /الأحد/ بمدينة رأس البر، تحت عنوان "تطوير الطب البيطري من خلال الذكاء الاصطناعي.. الاتجاهات الناشئة والفرص المستقبلية"، بمشاركة عربية ودولية واسعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
 

وتشهد فعاليات المؤتمر مشاركة ممثلين من جامعة الدول العربية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، كما يجمع المؤتمر نخبة من عمداء كليات الطب البيطري ونقباء الأطباء البيطريين من مختلف الدول العربية، إلى جانب خبراء وباحثين من جامعات عالمية مرموقة، لمناقشة أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية في تشخيص الأمراض، وتحسين الثروة الحيوانية، وتعزيز مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
 

وأكد رئيس رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر- وفق بيان - أن انعقاد هذا المؤتمر يجسد الدور الريادي لجامعة المنصورة على الساحتين العربية والدولية، ويعزز استراتيجيتها الهادفة إلى دعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز مكانة مصر الأكاديمية عربياً وإقليمياً وعالمياً، موضحا أن هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة باختياره الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسيا للنقاش، باعتباره أداة استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في التعليم البيطري والبحث العلمي، ولتعزيز مفهوم الصحة الواحدة بما يخدم الإنسان والحيوان والبيئة معاً.
 

محافظ الدقهلية القوافل الطبية والعلاجية قوافل مجانية

