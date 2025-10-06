سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة

أ ش أ

أعرب السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خالص التهاني إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة وشعب مصر وقواته المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.



وأكد السفير الصومالي -في بيان له اليوم /الإثنين/- بهذه المناسبة - أن هذا الانتصار يمثل رمزاً للفخر والعزة في وجدان الأمة العربية، مشيدا بالملحمة البطولية للقوات المسلحة المصرية ومتمنيا دوام التقدم والاستقرار والرخاء للشعب المصري وجمهورية مصر العربية.



وجدد السفير الصومالي التأكيد على عمق العلاقات "المصرية - الصومالية" الأخوية والراسخة عبر التاريخ، مثمنا جهود مصر في الدفاع عن الأمة العربية وصون أمنها القومي.