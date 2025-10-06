فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان

في لحظة تاريخية ومفعمة بالمشاعر، وجّه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق وأستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، رسالة إلى الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عقب إعلان فوزه رسميًا بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.

وجاء في رسالة الدكتور العناني للدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان:

"تم إعلان نتيجة الانتخابات الآن! حصلت، والحمد لله، على ٥٥ صوتًا، بينما حصل المرشح الكونغولي على صوتين فقط. الحمد لله "



وعبر الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن سعادته مؤكدًا أن هذا الفوز الساحق يُعد إنجازًا غير مسبوق لمصر، ويُجسد ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، ويُعزز من مكانة جامعة حلوان التي خرجت أحد أبرز القيادات الثقافية على مستوى العالم.

جامعة حلوان تحتفي بهذا الإنجاز التاريخي، الذي يُضاف إلى سجل إنجازات مصر في المحافل الدولية، ويؤكد أن العلم والتميز هما طريقنا نحو الريادة العالمية.

تحيا مصر بالعلم والقيادة

اليونسكو تحت إدارة مصرية لأول مرة في التاريخ