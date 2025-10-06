رئيس الشيوخ يهنئ خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه المستحق بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن هذا الفوز يُعد تتويجاً مستحقاً لمسيرة علمية وعملية حافلة بالعطاء والإنجاز، ويعكس ما يتمتع به الدكتور خالد العناني من كفاءة رفيعة وخبرة دولية واسعة وإخلاص في خدمة الوطن والإنسانية.

وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن فخر مجلس الشيوخ واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل مصر الحافل بالمساهمات المشرّفة على الساحة الدولية، متمنياً للدكتور العناني مزيداً من التوفيق في تعزيز دور اليونسكو في نشر ثقافة السلام والتنمية المستدامة.